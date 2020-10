”Nunca me he dado por vencido”, él es Gabriel Rodríguez, orgullo mazatleco

Mazatlán, Sinaloa.- Lo que para muchos parecía algo inalcanzable, el pasado miércoles [ayer] el mazatleco Gabriel Rodríguez fue recocido y premiado por la marca d’portenis y Under Armount gracias al programa “d’pie pasos en acción”.

Como parte de la ceremonia que se llevó acabo en una reconocido centro comercial, al norte de la ciudad, Gabriel Rodríguez recibió una prótesis para su pierna izquierda, luego de que esta le fuera amputada; además “d’pie pasos en acción” le hizo entrega de su nuevo uniforme para trabajar como promotor en el equipo de Under Armount México.

Ambas marcas, en unión han mostrado su apoyo y además sus ganas de beneficiar a millones de mexicanos que por alguna razón han sufrido la amputación de alguna de sus extremidades. Cabe señalar que d’portenis y Under Armount en conjunto se han puesto como meta apoyar en un periodo de 5 años a más de 7 millones de personas con discapacidad que existen en México.

Por su parte Guillermo Uruchurto director general de d’portenis aseguró estar listos para seguir apoyando a las personas que requieren este tipo de ayuda.

Ademas el director comercial de Under Armount México, Ricardo Acevedo celebró que Gabriel Rodríguez se sume al equipo como un nuevo trabajador.

Nunca me de dado por vencido: Gabriel Rodríguez

Tras recibir su prótesis y su uniforme, el mazatleco entre lágrimas agradeció el apoyo que “d’pie” le ha brindado.

Actualmente Gabriel practica fútbol en el equipo de Zorros de Sinaloa, incluso con ayuda de sus muletas ha subido siete veces el faro de Mazatlán.

“Ha sido complicado, con esta ayuda (prótesis) será mucho más fácil, lo que sin duda ha ocurrido es que nunca me he dado por vencido en esta camino de vida el cual me tocó vivir”, expresó.

En entrevista Rodríguez se dijo ansioso por atender a los atletas que busquen adquirir algún tipo de calzado o ropa en las diferentes tiendas deportivas.

Gabriel agradeció una vez más el apoyo, el regalo de la prótesis y la oportunidad de darle un trabajo.