"Nunca quiere volver a Paraguay", dice amigo de Ronaldinho

Asunción.- Ronalidnho ha comenzado a sentir una ligera molestia con el país sudamericano en donde ha estado en las últimas semanas privado de su libertar por delitos como portación de pasaportes falsos así como la investigación sobre un posible lavado de dinero que los involucrarían a él y su hermano.

Una de las personas cercanas al jugador, Fernando Lugo, quien ha sido compañero de 'Dinho' en el footvolley, habló para ESPN y reveló que su amigo le ha comentado que una vez que salga de la cárcel y del país no quiere volver jamás a Paraguay.

La amistad entre ellos data desde hace 4 años, Lugo relata que fue a visitar a Ronaldinho en la Agrupación Especializada, nombre que recibe la prisión en Paraguay donde se encuentra custodiado el astro brasileño. Y confesó que lo que vio era una cosa totalmente diferente a lo que se ha acostumbrado.

"Todo duele mucho. Me dijeron que venía a Asunción para ayudar a los niños y luego todo eso sucedió".

"Estaba bien, no le falta nada, da vueltas sin restricciones. Es un tipo humilde, siempre está sonriendo. Me dijo que no sabe por qué está en prisión. Ronaldinho me dijo que nunca quiere volver a Paraguay. ¿Y por qué querría volver después de eso?".

Fernando reconoce que su amigo si cometió un delito al portar documentación falsa pero que al mismo tiempo fue un estilo de "truco" pues porqué él debería utilizar un pasaporte falso para ingresar a otro país.

Para finalizar se le preguntó si el haber estado en la cárcel afectará el historial de Ronaldinho, a lo que Fernando Lugo respondió que no afectará mucho en lo que las personas lleguen a afectar pues no tiene culpa alguna.