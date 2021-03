"O nos partimos la madre todos, o no vamos a seguir en Chivas"; Peláez y Vucetich siguen

Guadalajara.- Han roto el silencio, directivos de Guadalajara se enfrentan a los medios para dar explicaciones de la derrota ante América en el Clásico Nacional. Ricardo Peláez fue el primero en tomar la voz para dejar claro que tanto él como Víctor Manuel Vucetich están firmes en el proyecto y que por ahora no hay lugar para renuncias.

A través de una conferencia de prensa especial ambos directivos dieron la cara para explicar que pasa en Chivas, ambos arrancaron pidiendo a la afición una disculpa y se mostraron avergonzados. El primero en hablar fue Ricardo Peláez quien se autonombró como el culpable de los malos resultados del equipo, aseguró que su renuncia está en la mesa si así lo requieren pero que su trabajo es dar resultados.

"Soy una persona competitiva y con dignidad profesional, y lo de ayer es inadmisible. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara. Ayer le dije a los jugadores que alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que pasó ayer y ese soy yo. Mi renuncia está en la mesa de Amaury, él tiene libertad para accionar, esto es Chivas y todos tenemos que responder de forma inmediata, el máximo responsable soy yo", dijo Peláez.

Continua en que nunca pasó por su cabeza dar su renuncia, asegura que no va a tirar la toalla, pero que si debe irse del equipo lo hará y son cobrar ningún centavo. Agregó que tiene uno de los mejores planteles del torneo y hace referencia al torneo pasado en donde se llegó a semifinales. También aplaudió su gestión en el equipo de Fuerzas Básicas y el club de Liga de Expansión MX.

"No ha pasado por mi cabeza. Es simplemente dar la cara, tener un poquito de madre después de la actuación vergonzosa de ayer, no voy a tirar la toalla", aseguró el Director Deportivo. "Vamos avanzando, se logró un avance con la calificación pero tenemos que seguir avanzando y avanzar es superar la semifinal", dijo.

Mientras Víctor Manuel Vucetich también aseguró que no tiene pensado dejar su cargo pues sus 34 años de trabajo constate en el futbol mexicano le ha dado las bases para manejar situaciones como las que ahora Chivas tiene y está viviendo. Aseguró que es complicado saber que es los jugadores piensan pero que lo que ellos pueden hacer es verlo en sus juegos y entrenamientos para intentar ayudarlos.

"Difícil saber qué están pensando los jugadores pero en ocasiones observamos distracciones. Son jóvenes y por supuesto que tienen muchas distracciones", dijo Vucetich. "Así he vivido desde hace 34 años, por eso tengo las canas que tengo, me las he ganado, he trabajado", comentó.

Para cerrar la conferencia Ricardo Peláez puso voz fuerte y aseguró que en Chivas quienes no den su máximo esfuerzo incluyéndose él y la directiva no merecen continuar en la institución. "O nos partimos la madre todos, o no vamos a seguir en Chivas. Aquel futbolista que no se rompa el alma, aunque se pierda, no va a poder estar en Chivas. Lo mismo para la directiva y para el cuerpo técnico", Finalizó el director deportivo.

Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich no se van de Chivas y continuarán hasta el cierre de campaña y ahí será cuando se evalué si continúan o no en el equipo.