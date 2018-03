Ex jugador de la NFL confiesa el asesinato de su esposa

Estados Unidos.- El ex jugador de futbol americano y estrella de Hollywood, O.J Simpson, sin duda alguna es una de las personalidades más controvertidas, pues en su vida le persigue la sombre de ser un delincuente debido a varios cargos que en su momento lo llevaron a la prisión y que dicho sea de paso, hace algunos meses salió de ella.

Este fin de semana, la ex estrella de la NFL, O.J Simpson, se ha encargado de echarle más leña al fuego luego de revelarse una entrevista transmitida por Fox en donde habría confesado el asesinato de su ex esposa y de un amigo en el lejano año de 1994.

La cadena estadounidense llevaba días anunciando la emisión de O.J Simpson llamada "¿La última confesión?", entrevista que fue realizada hace 12 años con motivo del libro "If I Did It", una obra en la que el ex estrella de la NFL detalla la forma en que sucedió el crimen de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman.

En la entrevista Simpson reveló en su historia hipotética que en la noche del 12 de junio de 1994, fue acompañado por un amigo llamado Charlie a la casa de Nicole, pues el jugador sentía que su ex esposa perdía mucho tiempo con otras personas y estaba preocupado por sus hijos.

Antes de llegar al jugar, el ex jugador de Bufalo, se puso unos guantes y posteriormente fue confrontado por Ronald Goldman y Nicole Brown, por lo que la situación se tornó más tensa, Charlie le habría llevado un cuchillo a O.J Simpson para que este se protegiera, sin embargo, después de eso ya no recordó nada de lo sucedido.

"No recordaba haberlo hecho, pero obviamente debí hacerlo cuando encontraron el guante allí", reveló O.J Simpson, acerca del crímen.

"Todos hemos visto las imágenes espeluznantes después. Todo estaba cubierto, hubiera estado cubierto de sangre. Fue horrible. Fue absolutamente horrible", agregó.

Después de lo cometido, O.J Simpson aseguró que tras haber llegado a su casa, lo primero que hizo es subir a tomar un baño.