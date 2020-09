OFICIAL: Lionel Messi se queda en el Barcelona, "Yo no iría a juicio contra el Barça, es el club que amo"

Barcelona.- Semanas tensas se vivieron en el Barcelona con la posibilidad que existía de que Lionel Messi se fuera del equipo. Hoy unos días después el argentino rompió el silencio y confirmó que seguirá en el equipo hasta el final de la próxima temporada ya después se analizará si es bueno extender su permanencia o no.

A través del medio Goal.com el argentino ofreció una entrevista exclusiva donde explica desde el punto inicial hasta el momento en que decide quedarse en el equipo. Messi asegura que por momento se sintió cansado y que en su parecer debía dar un paso al costado por creer que su tiempo en el club había llegada a su fin. Así mismo reveló que Josep Maria Bartomeu ya había sido advertido desde el inicio de año que el jugador quería abandonar el club.

Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona".

Messi asegura que los comentarios de la prensa y personas de quienes tenía una mejor impresión le decepcionaron al punto de darse cuenta con quien puede o no contar, confirma que durante todo este año jamás se sintió solo pues su familia y amigos hicieron los necesario para tapar ese hueco. "No…No me sentí solo. Solo no. A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece. Pero sí me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía", dijo Messi.

Se le cuestionó sobre su contrato y su salida. Messi previamente en la entrevista confirmó que Josep Maria Bartomeu ya sabía que él quería irse del equipo desde inicios del año, mismo que el presidente la notificó que al final de la temporada podría decidir que deseaba hacer pero en eso se atravesó la pandemia lo que modificó las fechas lo que generó la confusión entre el jugador y el directivo.

Por su parte Messi pensó que su contrato finalizaría una vez que acabara la temporada algo que sucedió tras la derrota ante el Bayern Munich en la Champions League mientras que Bartomeu siguió con las fechas originales, siendo el 10 de junio el día limite del argentino para solicitar su cancelación de contrato algo que nunca pasó.

"Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas".

Aun así el jugador aceptó que hubo una confusión y optó por seguir en el club el tiempo que el resta para evitar a los juzgados pues lo último que quiere es entrar a una pelea con el club que le dio todo y al que ama. Es por eso que confirmó que si participará en la temporada 2020-2021 de La Liga Española.

Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", comento Messi.

Para finalizar el argentino quiere darle una última alegría a todos los aficionados del equipo intentando dar todo lo que le queda para hacer de la temporada una de las más ganadoras. También se pone en los zapatos de todas esas personas que han sufrido por la pendemia y espera poder darles de regreso algo de todo el cariño que ha recibido cada uno de los años en los qu ha estado en el club.

Ojalá poder dar lo mejor y dedicar victorias a toda esa gente que nos acompaña desde arriba y a sus familiares, para poder dedicarle lo mejor a esa gente que lo está pasando mal y que podamos superar de una vez por todas podamos superar este virus y volver a la normalidad".

Para finalizar Lionel Messi afirma de que no haber mandado el burofax jamás se hubiera hecho este problema tan grande como llegó a serlo. "Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año".

Ahora el argentino deberá presentarse en los próximos días para realizar sus pruebas médicas PCR para el test de Covid1-19 para poder unirse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros quienes ya llevan una semana en preparación bajo el mando de Ronald Koeman. Se espera que más tarde el día lunes Messi se presente de forma oficial a los entrenamientos con el club, pues este domingo será día libre para los futbolistas.

