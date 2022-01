¡Obra de arte! Daniela Chávez modela llamativo outfit inspirado en la pintura

Estados Unidos.- Una de las cualidades de Daniella Chávez es que tiene un gran gusto por la ropa y siempre estar a la moda y cuando no hay algo que le agrade es ella misma quien pone la moda y eso fue lo que hizo en su última publicación en donde dejó claro que no hay nada que se ponga y no luzca de maravilla. Y menos cuando está inspirado en temas artísticos. La chilena compartió algunas fotos de su visita a un casino en donde lo que más resaltó fue ella luciendo un traje más que llamativo, ya que tenía un distintivo a lo que siempre usa y es que traía un estampado de alguna pintura lo que hizo casi imposible que no la voltearan a ver.

A través de su cuenta de Instagram Daniella Chávez compartió 5 imágenes, cada una detallada y centrada en su vestuario que pocas veces se le había visto algo de esa categoría. El atuendo está conformado de una sola pieza, así como tambien la pintura que tiene presencia en toda la superficie de la prenda, desde el pecho hasta las piernas, a simple vista se percibe algún diseño de lo que podrían ser ángeles con forma humana, tradicionales en la pintura antigua, aunque por los cortes y las voluptuosas curvas de la sudamericana es complicado tener una imágenes más real.

La publicación ha causado sensación desmedida, algunas de sus amigas han caído rendidas a los pies de Daniella Chávez, como los casos de una influencer de gran renombre en las redes sociales como Alexa Dellanos quien en más de una ocasión ya ha dado de que hablar por comentar el contenido de la chilena. Dasha Mart es otra de las modelos top en las redes que se ha tomado el tiempo de apreciar la total belleza de Daniella. Y claro sin dejar fuera a todos los fieles fans de la modelo que nunca dejan de comentar lo bien que puede llegar a verse en sus fotos. Al momento más de 20 mil personas ya han reaccionado a sus fotos y van en aumento.

Daniella Chávez deslumbra con tan bella obra de arte | Foto: Instagram Daniella Chávez

Este 2022 Daniella Chávez lo ha iniciado con todo, han pasado apenas 9 días desde que arrancó el mes y en sus redes sociales ya hay mucho contenido de calidad. Solo basta con ver su Instagram que es donde las imágenes son el pan de cada día para la influencer, pero en Twitter el nivel se eleva un poco, y que decir de sus plataformas privadas en donde todo está en el top y es ahí donde ya ha dado sus primeras sorpresas del año. Aunque en sus plataformas "libres" no tiene ningún desperdicio ya que desde los atuendos más que llamativos y coquetos tambien hay algunos muy elegantes dignos de admirar.

La modelo sudamericana se caracteriza por siempre ser el centro de atención y para lograrlo no tiene muchos problemas y menos si es dueña de una comunidad totalmente entregada a su misión que es admirarla. Aunque tambien les entrega contenido del día a día y se dan por bien servidos ya que en la vida de Daniella Chávez no hay nada que sea normal, siempre hay algo que destacar con ella, especialmente cuando se va de viaje a distintos lugares, apenas hace unos meses hasta su visita a Disneyland fue un momento icónico en sus redes y así se mantiene.

La chilena modeló tan íconoco outfit desde un casino | Foto: Instagram Daniella Chávez

Se espera que para que este 2022 Daniella Chávez siga creciendo como lo ha hecho hasta este momento, y todo dependerá de sus fans y los nuevos que lleguen. Al día de hoy se mantiene con 15.2 millones de fans, un número más que impresionantes para lograr seguir en cada uno de los corazones de sus fans.