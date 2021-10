¡Oficial! Jimmy Garoppolo, quarterback de 49ers, descartado vs Arizona Cardinals

San Francisco.- Los problemas se manifiestan en la franquicia de los San Francisco 49ers en el arranque de la temporada 2021-22 de la National Football League (NFL). De cara a la Semana 5 no contarán con su guía en ofensiva, hablamos de Jimmy Garoppolo, el mariscal de campo de 29 años.

Él sufrió una dolencia en la zona de la pantorrilla en el pasado emparrillado, el cual los rojos cayeron por resultado de 21-28 contra los Seattle Seahawks. En los últimos días esa lesión comenzó a perjudicar al egresado de la Universidad de Illinois Oriental, dejándolo fuera de la práctica, como para el próximo partido.

Desde el pasado miércoles 06 de octubre del presente la participación de Garoppolo estuvo en duda. Ese predicamente puso a pensar a el Head Coach, Kyle Shanahan. Analizó si dejarlo fuera del compromiso o contar con el pasador para medirse a los Arizona Cardinals. Hoy mismo tomó su decisión.

De acuerdo al informe de lesiones el nombre de Jimmy Garoppolo se coloca dentro de la planilla, confirmando que quedará descartado para actuar como el mariscal de campo de San Francisco este fin de semana, debido a su lesión en la zona del gemelo.

Lista de lesionados de los 49ers

En vista de su ausencia el propio entrenador en jefe tiene en su baraja a otra pieza clave que vivirá su apertura dentro de la NFL, el jugador de primer grado Trey Lance, quien ya comandó por dos períodos a los 49ers en esta periodización y para el siguiente domingo 10 del mes tendrá su primer comienzo como titular.

"Me siento bastante preparado. Creo que eso se lo debo a los entrenadores y a mis compañeros. Ellos me han hecho sentirme cómodo esta semana. Me siento confiado, como lo hice contra Seattle y lo hago en cada semana", mencionó en la actual conferencia de prensa.

Jimmy Garoppolo en un juego de SF

El egresado de North Dakota State sustituyó a Garoppolo durante el segundo tiempo del encuentro anterior. Completó 9 envíos de 18 intentos para dos anotaciones y 157 yardas superadas. Aunque no le alcanzó para la victoria mantiene la responsibilidad que conlleva este juego, pues enfrentarán a la franquicia que se coloca con récord de 4-0 en la División Oeste de la Conferencia Nacional.