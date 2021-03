¡Oficial! Leonardo Cuellar renunció como entrenador del América Femenil

Ciudad de México.- La derrota del Club América en el Clásico Nacional Femenil frente a Chivas costó el puesto de entrenador a Leonardo Cuellar tras haber declarado durante la conferencia de prensa que no seguiría en el banquillo de las Águilas tras ser superada su plantilla en el Estadio Azteca.

Durante su presencia post-partido del ex seleccionador nacional, Cuellar decidió tomar esta decisión por el bien del equipo como de la directiva de Coapa, debido a que el grupo azulcrema se encuentra fuera de la zona de liguilla, por lo que este cambio lo planteó para que las chicas se recuperen y puedan instalarse a las finales de la Liga MX Femenil.

"Quiero comentar que acabo de presentar mi renuncia al Club América, la cual ha sido aceptada por los propios directivos. No me queda más que agradecer, me llevo experiencias importantes en mi vida profesional", declaró Leo Cuellar.