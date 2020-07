Oficial: Liga MX presenta el calendario de Guard1anes 2020

Ciudad de México.- La incertidumbre ha llegado a su fin, la Liga MX a través de su presidente Enrique Bonilla dio a conocer el calendario oficial del Guard1anes 2020 que inicia este próximo 23 de julio.

El torneo llevará por nombre Guard1anes 2020 en honor a todos los trabajadores de la salud que han estado luchando contra la gran pandemia que ha dañado al país desde hace unos cuantos meses.

La actividad dará inicio este 23 de julio un día antes de lo que se había dicho. La liga tendrá juegos los días jueves, viernes, sábado, domingo y lunes.

Los cambios para este nuevo torneo ya fueron mencionados, y se trata de ampliar la zona de pelea para entrar a la liguilla permitiendo que el lugar 12 pueda buscar la posibilidad de ser campeón.

¡La espera ha terminado! �� Es momento del Lanzamiento del Calendario 2020 de la #LigaBBVAMX ⚽�� https://t.co/dd9szhUZQV — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) July 12, 2020

Serán menos jugadores extranjeros por equipo y la regla 20-11 también ha sido eliminada para no obligar a los equipos a debutar jugadores.

La fase final del torneo iniciará en el mes de noviembre, una vez que se conozcan a los equipos que participarán en la reclasificación buscarán su pase el 21 y 22 de noviembre. Los cuartos de final darán inicio el 25 al 29 de noviembre.

Las semifinales serán del 2 al 6 de diciembre. La gran final dependerá totalmente de si un equipo mexicano llegue al mundial de clubes. De participar se extendería hasta el 23 y 27 de diciembre. Si no el torneo finaliza el 10 y 13 de diciembre.

Jornada 1 | inicio Jueves 23 de julio

San Luis vs FC Juárez | Jueves 23 de julio | 21:00

Necaxa vs Tigres | Viernes 24 julio | 19:30

Mazatlán vs Puebla | Viernes 24 de julio 21:30

Chivas vs León | Sábado 25 de julio | 19:00

Tijuana vs Atlas | Sábado 25 de julio | 21:00

Cruz Azul vs Santos | Sábado 25 de julio | 21:00

Pumas vs Querétaro | Domingo 26 de julio | 12:00

Monterrey vs Toluca | Domingo 26 de julio | 19:00

Pachuca vs América | Lunes 27 de julio | 20:00

Partidos importantes

Clásico Nacional | Jornada 11 América vs Chivas

Clásico Regio | Jornada 12 Monterrey vs Tigres

Clásico Joven | Jornada 12 Cruz Azul vs América

Clásico Capitalino | Jornada 13 América vs Pumas

Clásico Tapatío | Jornada 14 Chivas vs Atlas

Para ver el calendario oficial completo puedes verlo dando clic aquí: Calendario Liga MX

