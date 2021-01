Oficialmente Lionel Messi es libre y ya puede negociar su salida del Barcelona

Barcelona, España.- En la vida no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y eso ahora lo entiende el Barcelona y Lionel Messi que a partir de este 1 de enero de 2021 inicia la cuenta regresiva para negociar su salida del equipo si así lo desea.

De acuerdo a los estatutos de FIFA, todo futbolista que llegue a 6 meses antes de culminar su contrato laboral con un equipo sin que este haya sido renovado tiene la libertad de iniciar la negociación con cualquier otro club que le convenga, además de pasar a ser agente libre, por lo que el movimiento de equipo no le generará beneficio económico al club que deje ir al jugador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Eso es ahora lo que Lionel Messi tiene en sus manos. Al no haber renovado su contrato en 2020 ahora en este nuevo año inicia la cuenta regresiva para el 30 de junio que es cuando se vence el contrato pero que al mismo tiempo es una trampa para el jugador si deja pasar el tiempo. De acuerdo con el contrato del argentino tiene una clausula que si antes de cierta fecha no se ha llegado a un acuerdo el contrato automáticamente se renovará por un año más.

Así que los siguientes meses serán de mucha presión por parte de los aficionados que quieren y los que no quieren que se vaya del equipo, así como también lo que el mismo jugador tendrá en cabeza. Aunque se espera que con el nombramiento del nuevo presidente del equipo se pueda convencer al jugador para hacer que se quede en el club al menos un año más.

¿Qué avala a Lionel Messi para salir del Barcelona?

En 1995 se creó una ley llamada "Bosman" la cual protege al jugador que termina su contrato con un club y que le hace valida su opción de irse con los derechos de su traspaso si que el equipo involucrado pueda reclamar una indemnización, en este caso un pago por el futbolista. De esta manera en el futbol los últimos 6 meses de contrato que no ha sido renovado el futbolista puede contactar a otros clubes que se interesen en él.

De esta manera Leo Messi tiene todo el derecho de iniciar sus movimientos sin que el Barcelona pueda intervenir en sus decisiones. Pero así como hay cosas que ya puede hacer el futbolista también hay otras que no están permitidas y que en caso de hacerlo puede ser sancionado.

Lionel Messi prepara su futuro en el futbol | Foto: Instagram Lionel Messi

Una de ellas es la de firmar un contrato con otro equipo, si bien ya es libre y puede negociar, la FIFA aclara que ningún jugador puede tener dos contratos vigentes con clubes diferentes. Y aunque el suyo con el Barcelona esté por terminar deberá a esperar a que este finalice para poder firmar uno nuevo.

El Barcelona puede seguir negociando con él y ofrecerle nuevos contratos durante ese periodo de 6 meses, y solo está en el jugador si acepta o se mantiene en la misma sintonía de abandonar el club. Apenas han pasado unas horas desde el inicio de su libertad y se espera que en las siguientes semanas se sepa algo relevante sobre su continuidad.

Si bien es cierto en su más reciente entrevista reveló que no tiene definido aun si se irá o no, pues todo indica a que esperará a que elijan al nuevo presidente para ver si le ofrecen un nuevo proyecto deportivo que lo convenza para seguir en el club. Aunque confirmó que de salir quiere hacerlo de la mejor manera y también podría irse por ese lado su espera.