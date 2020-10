Oleksandr Usyk y Derek Chisora pasan la báscula previo a su pelea de este sábado

Tras cumplir este viernes con el pesaje de rigor, el ucraniano Oleksandr Usyk buscará dar un gran salto rumbo a una pelea de campeonato mundial de peso pesado, al enfrentar este sábado al británico Derek Chisora, en el combate estelar que tendrá como sede Wembley, Inglaterra.

La contienda que luce de poder a poder, es promocionada por Matchroom Boxing, Eddie Hearn uy será transmitida en televisión por SKY Sports en el Reino Unido, por DAZN en Estados Unidos y ESPN en Latinoamérica.

Ambos protagonistas estelares participaron del pesaje oficial, donde Usyk marcó 217.25 libras y Chisora dio 255.5 libras en Wembley.

Usyk (17-0, 13 KOs) ascendió a la división Pesada, después de haber dominado peso Crucero, terminando su extraordinario hechizo en 200 libras como el Rey Indiscutido con una fenomenal racha de victorias en el patio trasero de sus oponentes contra Marco Huck, Mairis Briedis, Murat Gassiev y Tony Bellew.

El medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, inició su irrupción a la división de peso pesado al noquear Chazz Witherspoon en siete rounds, en el Wintrust Arena de Chicago en octubre pasado y continúa su intento de convertirse en un campeón mundial de dos pesos cuando se enfrenta a un Chisora (32- 9, 23 KOs) totalmente en forma.

Los peleadores estelares y el resto del respaldo, dieron sus impresiones en su última presentación ante los medios.

"TRAIGO PAZ, PURO BOXEO LIMPIO"

Oleksandr Usyk causó sorpresa al expresar que "No habrá guerra. Traigo paz, boxeo puro y limpio. Definitivamente querrá lastimarme mucho, pero no me pararé frente a él. No sé por qué todos están hablando de una prueba en Peso pesado porque, toda mi vida, he sido probado por pesos pesados".

Recordó que en la Serie Mundial de Boxeo era un peso pesado, la gente buscaba destruirlo pero no lograba hacerlo. "Si el rey de los animales fuera considerado de acuerdo con el tamaño, entonces sería un elefante, no un león. ¡Un elefante es amigo del ratón!", refirió.

Por su parte Chisora dijo: "¡La gente me dice que tengo la llave para los ricos y famosos! ¡No pasarás! Él intentará boxear. Yo no puedo boxear. Será un tiroteo. Cuando lo golpee, lo golpearán, no hay ningún lugar donde esconderse. Necesito un árbitro justo. Quiero que esta pelea sea justa".

Agregó: "No quiero bailar o pelear. Quiero que ambos trabajemos de manera justa. Tengo que seguir avanzando. Él lo hará tratar de hacerme mal, pero estoy listo. La gente se sorprenderá”.

OTROS DUELOS ATRACTIVOS

En la pelea co-estelar, el galés Lee Selby enfrentará al australiano, George Kambosos, en una eliminatoria final del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Savannah Marshall (8-0, 6 KOs) se medirá a la ex campeona mundial, Hannah Rankin (9-4, 2 KOs), por el vacante título mundial mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).