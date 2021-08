Omar Chávez desmiente la versión de su padre y asegura que su enojo no es por el Canelo Álvarez

Gran polémica se vive en la familia de los Chávez después que el César del boxeo concediera una entrevista con Yordi Rosado hace solo unos días que se difundió en el canal de Youtube del comunicador.

Y es que ante tantas declaraciones, una que causo mucho ruido fue cuando Julio César dio a conocer que sus hijos estaban molestos con el después que dejara que Canelo Álvarez subiera al ring en la función que tuvo como sede el estadio Jalisco en la Guadalajara, Jalisco.

Ante estas declaraciones, Omar Chávez, hijo de Julio César y quien peleo en esa función, dejo en claro que el enojo de el y su hermano no es por el acto de dejar subir al Canelo Álvarez al ring, sino más bien porque no se les dio el dinero acordado por pelear en esa función.

A través de su cuenta oficial de instagram, Omar Chávez compartió una publicación donde explica todo lo relacionado a las declaraciones de su papa hace solo unos días.

“Es verdad que no soy fan del Canelo (Álvarez)”, escribió Omar en una carta que publicó en Instagram. “Pero sé reconocer como caballero el deportista que es y hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como lo hizo mi padre. Yo no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring, él puede ser amigo de quien sea. Si hay molestia con mi apá es por otras cosas”.

Omar continuo en la publicación dando a conocer que no se cumplieron con los acuerdos ya hablados para dicha pelea y es por eso que no le hablan su papa el y su hermano mayor Julio César.

“Dice que no le hablo por lo del Canelo“, agrega Omar. “Más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box. Yo sé que dirán que me ganaron, que no sé qué, van a criticar, pero yo hice un trato de prepararme para una pelea en la cual yo trabajé. Es cierto que no logré el resultado. Hubo por ahí un corte que me dificultó la pelea y pues ya no pude ir por la victoria”.

Omar Chávez explicó proque el y su hermano están molestos con su padre. Foto: Instagram Omar Chávez