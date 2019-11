Omar Chávez no pierde el sueño

Omar Chávez siente que puede dar más en el boxeo.

Culiacán, Sinaloa.- Después del trago amargo que tuvo por la derrota que sufrió ante el regiomontano Oziel Santoyo el pasado 29 de junio en Cancún, el culiacanense Omar Chávez Carrasco está tratando de volver a subir al ring antes de que concluya este año.

LE NIEGAN DESQUITE

El hijo del excampeón mundial Julio César Chávez señaló que le pidió la revancha a Santoyo, pero este se negó.

“No se si él tenga miedo. Sin pretextos, fue mejor en la noche que yo, pero sí me quedé con la espinita, porque siento que pude dar más, no se dieron las cosas”, declaró Omar, quien tiene récord de 38 combates ganados, un empate y seis derrotas en el boxeo profesional.

“Tuve problemas con el promotor. No es fácil hacer una pelea, no es nomás decir quiero pelear y ya. Queremos pelear porque nos gusta, pues es un trabajo y tenemos ganas de cerrar el año con un combate, vamos a hacer lo posible”, comentó el businessman, quien hizo su debut el 16 de diciembre de 2006.

Omar Chávez se reunió con el promotor Shaddai Godoy, de JD Promotions, para ver la posibilidad de organizar en forma conjunta, una función donde pueda disputar el combate estelar.

“Queremos cerrar el año como sea, lo que quiero es pelear y empezar el 2020 con todo. Ojalá se haga el combate con JD Promotions, y estamos viendo la mejor opción en Sinaloa”, refirió.

COMPROMISO

“Siempre he boxeado por mí, pero también siempre está la gente, que quiere uno complacerla, está la familia y todo, pero al final el que se friega, el que disfruta cien por ciento es uno; las críticas siempre han estado y se aceptan, ni modo. Desgraciadamente, a la gente le gusta hacer bulla; cuando pasa algo malo, se me critica, pero también por el apellido tengo un apoyo muy grande, es un arma de doble filo y bienvenida, estoy dispuesto a pagarlo.

¿Sigues contando con el apoyo de tu papá?

“Es mi familia, pero decidí esta última, en esta etapa, hacer las cosas yo solo. Siempre voy a respetar la palabra de mi padre y va estar ahí para mí, pero ahora me toca tomar las decisiones. Voy a ver las cosas por mí, más responsable, estoy seguro que mi padre siempre me va a desear lo mejor”.

¿Qué es lo que te motiva a boxear?

Desde niño boxeo, me gusta pelear, tengo un sueño, la gente se espanta cuando digo que peleo por dinero, si no peleo por dinero, pues entonces qué, porque ¿quién paga la luz y los otros gastos?

Amo el boxeo, desde niño veo este deporte, pero también hay que ganar dinero, tengo hijos, tengo familia. Decidí que este fuera mi deporte, mi trabajo.

¿Cuándo sería su siguiente pelea?

Habíamos quedado que en noviembre, pero preferí descansar un poco, estamos por definir la fecha, lo importante es estar activo, hay que pelear y volver a tomar la senda de la victoria.

¿Sientes que puedes dar más arriba del ring?

Tengo 28 años, me siento joven, la gente me quiere retirar, pero no me han noqueado, ni siquiera me han tumbado, no soy conformista, no estoy donde quisiera estar. Pienso que me queda algo, vamos a tratar de cerrar con todo y que sea lo que Dios quiera. Si no se da, pues ni modo, el intento se va a hacer. Estoy tratando de luchar por mis sueños y todos tenemos derecho.