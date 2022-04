Reviven equipos de la Liga MX con interinos

El Clausura 2022 de la Liga MX se ha caracterizado por la gran cantidad de técnicos cesados a lo largo de las jornadas, pues de los 18 equipos, nueve han cambiado de timonel, es decir, la mitad de los clubes de Primera División han realizado cambios en la dirección técnica durante el transcurso del campeonato,

Pero lo que resulta más increíble es el hecho de que la mayoría de los cambios han sido solución, sobre todo los entrenadores que han llegado de manera interina, es decir, en el papel, quienes tomaron el timón mientras contrataban a otro técnico.

Las Chivas Rayadas de Guadalajara y las Águilas del América son un claro ejemplo de ello, pues mientras ambos conjuntos arrastraban la cobija con Marcelo Michel Leaño y Santiago Solari, hoy en día brillan con sus interinos, al grado de ya contar con boleto seguro a repesca, y con una combinación de resultados pudieran calificar directo a cuartos de final.

Es abismal la diferencia en el funcionamiento de ambos equipos bajo el mando de técnicos interinos, pues las Águilas ya acumulan seis victorias en fila con Fernando “Tano” Ortiz en el banquillo. Por su parte, las Chivas con el interino Ricardo Cadena suman tres victorias en fila, mismas que consiguieron con Leaño, pero en 13 jornadas.

Las Águilas tienen solamente un gol recibido en sus últimos siete partidos, lo que significa una gran solidez en zona defensiva, algo que con Solari no tenían.

Por su parte, las Chivas no ligaban victorias desde hace un año, y no metían tres goles desde hace un buen rato, algo que con Ricardo Cadena han logrado en tres partidos.

Tanto Chivas como América se meterán a la liguilla, ya sea de manera directa o por repechaje, y en caso de tener una fiesta grande aceptable, las directivas de ambos equipos pudieran quitarle la etiqueta de ‘interinos’ tanto a Ortiz como a Cadena, y convertirlos en los entrenadores oficiales de estos clubes, los más grandes del país.

Por su parte, a otros equipos también les ha resultado el cambiar de entrenador, aunque no de manera interina, sino definitiva. Uno de estos casos es el del Necaxa, quien bajo el mando de Jaime Lozano acumula tres victorias en fila y ya aseguró su lugar en repechaje.

Al Mazatlán FC también le ha resultado el cambio, pues ahora con Gabriel Caballero ligaron por primera vez en su historia tres triunfos, y están cerca de evitar el pago de la multa por temas de cociente.

Los sinaloenses están cerca también de meterse a su primera liguilla, pues en caso de que le peguen al Puebla en la última jornada, rozarán el repechaje.

