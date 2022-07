Orbelín Pineda debutó con el AEK al ganarle al Genk de Gerardo Arteaga

México.- Solo han pasado dos días desde que se hizo oficial la contratación de Orbelín Pineda con el AEK Atenas y el mexicano ya debutó con los colores de su nuevo equipo. Este sábado, el canterano de Gallos fue parte del once que Matías Almeyda mandó al campo para medirse al Genk de Bélgica. Orbelín entró como parte de las nuevas caras al equipo y dio un buen duelo en la victoria de su equipo.

Las acciones fueron en favor del equipo helénico quien se impuso 2-0 a su rival, en el caso de Orbelín fue elegido por Almeyda para ser parte de los jugadores que vieron acción a pesar de que el mexicano apenas este viernes fue presentado y tuvo su primer entrenamiento. Si bien no tuvo una participación perfecta ya le dio minutos y la confianza que necesitaba luego de tanto tiempo sin jugar en Europa.

El momento emotivo fue el saludo entre los dos compatriotas, Gerardo Arteaga quien juega para el Genk y Orbelín, se conocieron en las recientes convocatorias de la Selección Mexicana, incluso fueron parte de la plantilla que jugó los partidos de la Nations League de la Concacaf. Con este partido el mexicano sumó sus primeros minutos en su nuevo equipo con el que jugará al menos la temporada 2022-2023.

Orbelín Pinda debutó con el AEK | Foto: Captura

Un hecho curioso sobre la indumentaria que usó Orbelín Pineda es que no es con la que se anunció su presentación, si bien se mantuvo el color amarillo y el negro no es el mismo diseño y sobre todo que no portó el número 13 que se le asignó y jugó con el número 96 en la espalda que al ser un partido amistoso no hay problema alguno.

Ahora el mexicano tendrá dos partidos más amistosos para seguir probándose de cara al inicio de la Superliga de Grecia. Para el viernes 22 de julio se medirán ante el equipo de Volendam y 5 días después se enfrentarán al cuadro de Utrecht, esos hasta el momento son los duelos programados para su pretemporada en Países Bajos, luego de ello estarán regresando a Grecia para preparar su liga local.