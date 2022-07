Orbelín Pineda se reunió con Matías Almeyda para sellar su pase al AEK Atenas

México.- Este jueves desde Países Bajos se reportó que Orbelín Pineda llegó a la concentración del AEK Atenas quien realiza su pretemporada en ese país. Ahí el mexicano ya tuvo contacto con gente del equipo griego con quien está listo para presentar las últimas pruebas para firmar su contrato que lo ligue al club por las siguientes temporadas. Además pudo reunirse ya con Matías Almeyda quien es el entrenador del equipo y a quien ya conoce muy bien por su paso en Chivas.

A través de redes sociales la cadena deportiva BN Sports Gr dio a conocer que el mexicano arribó este día al entrenamiento el cuadro helénico y saludó al que será su nuevo entrenador y al que no se topaba desde 2017 cuando lo dirigió en Chivas por última vez. El medio compartió algunas fotos del reencuentro en donde a ambos se les ve feliz de poder volver a trabajar juntos.

Según han revelado ya algunos medios en Grecia, el jugador llegó a la concentración del equipo pero no será hasta este viernes cuando presente los exámenes médicos para darle el visto bueno a su condición y cómo llega luego de algunas semanas demás sin tener actividad desde su paso por Selección Mexicana. En caso de que todo salga como esperan ambas partes la presentación oficial sería el mismo sábado para ya incorporarse a trabajar con el equipo.

El futbolista mexicano reportó con el que será su nuevo equipo | Foto: BN Sports

En lo que respecta a su situación con el Celta, se sabe que este movimiento es solo un préstamo de un año, por lo que luego de la temporada 2022-2023 tendrá que regresar al equipo español, se habla de que no hay opción a compra por lo que no podría quedarse a menos que en el transcurso de la campaña el club le vea potencial y puedan negociar sobre la marcha para poder quedárselo.

Este miércoles, Eduardo "Chacho" Coudet confesó que la falta de minutos de Orbelín Pineda era ya que no tenía cabida para él en su equipo y que le era imposible poder asegurarle que podría darle muchos más, ante ello la mejor decisión que podía tomar era salir del club. Aún con ello destacó las cualidades del mexicano pero confesó que no era el jugador que necesitaba para su equipo y por ello era mejor que no siguiera en el club pero que de volver le tendría las puertas abiertas.

Orbelín estará cumpliendo apenas la primera temporada completa con equipo, hay que recordar que su traspaso al Celta de Vigo se dio apenas en enero y en este año ha tenido de poco y nada de actividad. El jugador busca hacerse de algunos minutos para meterse de lleno en la lista final para el Mundial que está a solo unos pocos meses.