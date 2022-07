¡Orgullo Albiceleste! Magui Ansuz porta la playera de Lionel Messi en una picante sesión de fotos

Vaya manera de lucir la playera de la Selección de Argentina por parte de Magui Ansuz en una ardiente sesión de fotos donde dejo ver con la playera de Lionel Messi en su dorsal. Y es que la modelo e instagramer argentina, fue toda una tendencia con esta serie de fotos.

No es novedad ver a la argentina portar con orgullo los colores de la Albiceleste, pero era poco común ver el dorsal de su playera, ahora dejo ver que es una de las fan número uno de Lionel Messi con el combinado nacional y también en el PSG.

Magui Ansuz poso en una serie de fotos con la playera de Argentina y tuvo una gran respuesta de sus seguidores, ya que dicha publicación tuvo más de 216 mil me gusta y un sin fin de comentarios alabando lo hermosa que lucia la argentina con el diez de Messi en la espalda.

Con esta sesión de fotos, la argentina se gano muchos más followers y esto le genera un repunte considerable en sus números personales en su cuenta oficial de Instagram donde ya tiene más de un millón de seguidores.

Ansuz se ha dedicado muy de lleno al mundo de las plataformas digitales y gracias a su belleza, la argentina a tenido un mayor impacto, todo esto aunado a su gran disciplina y dedicación de no dejar de subir buen contenido a cada una de sus cuentas oficiales.

Magui Ansuz luce hermosa con la playera de Argentina. Foto: Instagram Magui Ansuz

Magui Ansuz es toda una reina de las redes sociales, ya que no solo en Instagram esta conquistando corazones, sino que también en Tik Tok es una de las más famosas al tener más de 4.8 millones de seguidores.

Sus TikToks han reproducido música de artistas como Jhay Cortez y Clairo. También es conocida por su cuenta de Instagram magui_ansuz.

La argentina porta con orgullo el dorsal de Lionel Messi en su playera. Foto: Instagram Magui Ansuz

Nació en Buenos Aires, Argentina. En marzo del 2022, publicó una foto de su infancia y escribió "How will I see myself in 20 years?".