Orgullo de El Roble representa a México

Mazatlán.- Poco a poco las mujeres se han logrado abrir camino dentro del beisbol profesional, ahora Mazatlán y la sindicatura de El Roble, tienen una gran representante, se trata de Karime Victoria Flores, quien actualmente se encuentra como parte del equipo mexicano Sub-23, que recientemente ganó el pase a la Copa del Mundo en Taiwán del 14 al 23 de octubre del presente año.

Karime espera ya la temporada con Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, en donde tiene ya dos temporadas, además de momento es la encargada de la preparación física con el equipo de Rojos del Águila de Veracruz, con quienes vive ya su segunda temporada.

La joven oriunda de El Roble, habló para EL DEBATE y nos contó cómo vive esta bonita experiencia dentro del Rey de los Deportes y lo afortunada que se siente por estar poco a poco trabajando y cumpliendo sus sueños, además de sus metas y planes a futuro.

¿Cómo se da tu participación en este torneo, de parte de quién llega la invitación?

Por medio del coordinador Alberto Plasencia

¿Qué significa para ti representar a México en esta faceta?

Es lo más importante en cualquier trabajo, que te tomen en cuenta para representar a tu país un orgullo y mucha felicidad.

¿Cómo te has sentido esta temporada con el equipo de Veracruz?

Muy bien gracias a dios ya es mi segunda temporada con el equipo y las cosas van mejorando con la disciplina el respeto y unión de todo el plantel.

¿Cómo defines tú experiencia como trainer profesional?

¿Qué ha sido la más difícil de estar lejos de tú familia?

La costumbre de no verlos a diario, pero es un sacrificio en el cual me hará mejor persona para estar más preparada en todos los retos que se me presentarán en la vida.