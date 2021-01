Oribe Peralta: "Sería especial el poderme retirar con Chivas"

Guadalajara.- El ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londrés 2012, Oribe Peralta, estaría cumpliendo los 37 años en unas cuantas horas, por lo que su ciclo en el futbol mexicano y profesional podría culminar en cualquier momento.

De modo que el ahora delantero de las Chivas del Guadalajará confirmó en la plataforma por internet, Chivas TV, que ha pensado día a día la opción de colgar los botines, aunque no tiene a detalle si sería en unos días próximos y de hacerlo en las filas del club tapatío podría ser especial para él.

El retiro es algo que ha llegado por mi cabeza en los últimos días. Lo externo de esta manera porque en el momento menos esperado podría acaecer. El poder retirarme con el club sería muy especial para mí, dijo en entrevista el artillero.

El jugador ha vuelto a recobrar la confianza del grupo y la afición, al igual que el propio entrenador Víctor Manuel Vucetich, quien lo consideró en el cuadro titular del rebaño al igual que tener minutos en la pasada liguilla. No obstante, compartió que no habría problema si algun día decidiera decirle adiós a las canchas.

"Me siento al 100%, estoy certero pero no lo puedo definir de otro modo. Si dios dice que me tengo que ir del futbol, lo haría contento porque logré cumplir varios retos y diversos objetivos en mi vida", apuntó el coahuilense.

Además, el veterano se ha encargado de tener la labor de apoyar a los futbolistas juveniles en virtud de su experiencia conseguida en el máximo circuito, a sabiendas que los rojiblancos cuentan con la utilización de mexicanos en sus respectivas categorías.

"Es una alegría y una satisfacción muy grande. Siento que marco la vida de alguno de los jovenes. Quisiera inspirar a cada uno al igual que a más personas que se quieren dedicar al futbol, es una satisfacción absoluta", finalizó Oribe Peralta.