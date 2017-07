Oribe ya no es joven para dos torneos: Piojo

Ciudad de México.- Para Miguel Herrera sería un riesgo que Oribe Peralta jugará dos torneos internacionales con la selección en el mismo verano pues considera que a la edad del Cepillo no es tan sencillo la recuperación.

No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre; sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. #noaflojen pic.twitter.com/NasLscjYgB — Oribe Peralta (@OribePeralta) 1 de julio de 2017

Luego de los rumores que apuntan a Peralta como uno de los refuerzos que podrían acompañar al Tri de Copa Oro en Estados Unidos, el entrenador de las Águilas externó su opinión.

El de los goles importantes, el de los momentos claves. @OribePeralta el hombre sin miedo de la Selección Mexicana. pic.twitter.com/6YkGXPYrku — Mario Riveretti (@RiverettiMX) 2 de julio de 2017

"Edson va a la Copa Oro y Oribe se le dará una semana de descanso y nos alcanzará en la gira", dijo el Piojo sobre sus jugadores, quienes estuvieron en Rusia con el equipo mexicano para Copa Confederaciones aunque Edson sólo entrenó con el equipo nacional.

Tras ser cuestionado si ya existía una petición formal por parte de la Comisión de Selecciones Nacionales, el Piojo aseguró que todavía no le avisan nada.

Cuando te inspira un objetivo importante, tu mente supera los límites. #NoAflojen pic.twitter.com/xaklrNGmtO — Oribe Peralta (@OribePeralta) 28 de junio de 2017

"A mí todavía no me han dicho nada. Hay que platicar con Oribe porque no es un chavito al que le digas 'vas a dos torneos' y con mucha facilidad diga que sí. Oribe es un tipo con 33 años de edad y tiene que definir qué sigue para él. Dependerá de lo que veamos con la directiva y con él", apuntó.

América viajó a Denver, Colorado, donde iniciará su gira de partidos amistosos y enfrentarán a Santos el miércoles 5 de julio. El 8 de julio se medirán a Puebla en Philadelphia y el 11 de julio su rival será Monarcas en Salt Lake City.

