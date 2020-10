Orlando 'Siri' Salido recuerda cuando le ganó a Vasiliy Lomachenko

El mexicano Orlando "Siri" Salido puede presumir de que ser el único peleador que mancha el récord profesional del ucraniano Vasiliy Lomachenko, al vencerlo hace seis años y medio, en lo que para muchos fue una sorpresa.

Lomachenko enfrenta esta noche en Las Vegas, Nevada, al hondureño estadounidense Teófimo López, en una esperada batalla por la unificación de los títulos de los cuatro organimos mundiales más importantes: CMB, AMB, OMB y FIB.

Pero hay que recordar que el 1 de marzo de 2014 en el Alamodome, de San Antonio, Texas, el peleador sonorense enfrentó a Lomachenko, quien buscaba hacer historia al ganar un título mundial en lo que era apenas su segunda pelea profesional.

Pero eso no ocurrió, ya que el mucho más grande Salido realizó una pelea muy dura y utilizó tácticas de veteranos para poder ganar con una decisión dividida, en el duelo de asaltos, para sorprender a Lomachenko, quien en su etapa de amateur acumuló 396 triunfos y conquistó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012).

Salido recordó que aquella noche se mantuvo muy cerca de Lomachneko y se negó a permitir que el ucraniano tuviera tiempo suficiente para formular un plan durante la contienda.

"Cuando peleé con él, me puse encima de él, tratando de no darle distancia y no dejarlo pensar", dijo Salido a un medio digital.

“Si lo dejas pensar, empieza con sus pasos laterales, sus movimientos, su guardia zurda, y eso lo hace muy peligroso". “Sabíamos que teníamos que hacerlo sentir incómodo, no dejarlo pensar, y estar encima de él para darle una buena pelea, y eso fue lo que sucedió esa noche", externó Orlando Salido.

Agregó que: “Planeaba estar ahí, siempre a su lado, lanzando golpes, sin dejarlo pensar, sin dejarlo actuar, porque sabíamos que era un luchador con muchas armas”.

El "Siri" Salido, quien no pelea desde que perdió ante Miguel "Mickey" Román en 2017, fue campeón mundial en los pesos pluma y superpluma. Además de Lomachenko, tuvo otros grandes rivales como Juan Manuel Márquez, Román Martínez, Mikey García, Cristobal Cruz y Yuriorkis Gamboa.

El sonorense quien el próximo 16 de noviembre cumplirá 42 años de edad, tiene récord profesional de 44 victorias (con 31 nocauts), 4 empates y 14 derrotas.