Orona: La devaluación del peso nos afectó

Narciso Orona y Jaime Blancarte Pimentel (QEPD) fueron dueños y directivos del Club de Beisbol Venados de Mazatlán de 1976 a 1982, sin embargo, la devaluación del peso en los 80 los obligó a vender a la franquicia a la Cervecería del Pacífico al carecer de los recursos económicos para sostener al equipo.

¿Quién es Narciso Orona?

Nací aquí en Mazatlán. Estudié en el Politécnico, en la Ciudad de México. Por azar del destino llegamos al beisbol con los Venados de Mazatlán y realmente quisiera hablar de Jaime Alfredo Blancarte Pimentel (QPED) porque somos amigos, y aunque ya no está físicamente con nosotros, sigue siendo mi amigo.

Nos conocimos en la secundaria y entablamos buena amistad desde esa época. Jaime estudió para contador en la Universidad Autónoma de México y yo en el Politécnico.

De regreso a Mazatlán, él tenía su negocio de restaurante y yo era gerente de la tienda del Issste. Ambos éramos muy aficionados al beisbol.

En esa época, él tenía la concesión de alimentos en el estadio Teodoro Mariscal.

Los dueños del equipo de beisbol Venados de Mazatlán eran Arnoldo “Chinoldo” Millán (vicepresidente) y Guillermo Arango (presidente).

¿Cómo llega a Venados?

Un día supimos que los Venados estaban en crisis en 1976. Teníamos un amigo en común, Vicente López Nava, que en esa época trabajaba con el licenciado Arnoldo Millán.

Hicimos una cita con Millán a través de Vicente y llegamos al acuerdo de adquirir a Venados de Mazatlán.

Millán, por motivos de su trabajo, la Notaría, ya no quería seguir con Venados.

Nosotros no teníamos la capacidad económica para adquirir a Venados, pero en ese entonces existía el Banco Mexicano Somex, y el señor Eduardo Calderón, amigo de nosotros era el gerente regional y nos apoyó económicamente para adquirir a Venados, y así fue como cumplimos el sueño de ser dueños del equipo en 1976.Yo era el presidente y Jaime Blancarte el vicepresidente.

¿Ya como dueños, cómo le fue a Venados?

En esa ocasión, en la primera temporada entramos a play off con medio punto de ventaja sobre Guasave, y ese año (campaña 1976-77) logramos ser campeones.

El mánager era Miguel “El Pilo” Gaspar, pero como tuvo un problema con el ampáyer fue expulsado y su lugar lo tomó Alfredo “Zurdo” Ortiz.

Luego, en 1977 se incorporó al Club Venados Fernando Tamez Mayer, que fue el primer gerente deportivo del equipo en la historia.

Miguel Ángel Ahumada Mariscal se unió también ese año para que anunciara los comerciales y luego transmitiría los juegos de Venados en la radio.

Nosotros éramos unos chamacos prácticamente, Jaime tenía 29 años y yo 30. Fue una aventura la que nos aventamos, y junto con los colaboradores que tuvimos salimos adelante varios años.

En esa época hicimos un convenio con los Dodgers de Los Ángeles a través de Al Campanis, que era el gerente general. Le caímos bien y él fue uno de los artífices para que llegarán a Venados grandes estrellas como Dave Stewart, Jeff Leonard, Ron Washington, Willie Horton, Mike Gallegos, Wayne Cage, Tony Phillips, entre otros.

Logramos hacer algo que hasta ahorita ningún equipo de la Liga Mexicana del Pacífico ha logrado: tener un mánager activo de Grandes Ligas y dirigir aquí con Venados, como cuando manejó Mauri Wills, timonel activo de Marineros de Seattle.

Tuvimos coaches japoneses en la liga de los Gigantes de Tokio, que dieron otra manera de jugar el beisbol a como se juega en América.

Hicimos grandes innovaciones y contamos con grandes peloteros mexicanos como “Pepe” Eleguezábal, Germán Barranca. Nosotros debutamos a Juan José Pacho.

Reactivamos a Aurelio López que ya estaba retirado del beisbol y después llegó hasta Grandes Ligas. Nosotros estuvimos como dueños de Venados de 1976 hasta 1982.

¿Por qué dejaron de ser dueños?

Muy buena pregunta. En esa época, los bancos, los préstamos que se hacía lo hacían en dolores.

Pedíamos prestado al banco al inicio del año, enero o febrero, para los gastos del beisbol y al final del año liquidábamos con las ganancias.

En 1982 vino la devaluación del peso y eso nos afectó mucho porque nosotros no éramos como otros equipos que tenían sus negocios y aparte el beisbol.

La situación económica se no puso bien crítica y la Cervecería del Pacífico vino al rescate. Nos hizo una oferta, pagamos nuestras deudas y vendimos el equipo de Venados de Mazatlán, que pasó a manos de Hermilo Díaz Bringas.

Blancarte tomó el cargo de presidente del Club Venados, pero renunció en 1985 para buscar la Presidencia de la Liga Mexicana del Pacífico, que fue ganada por Rafael Limón García.

¿Y qué siguió después para usted y don Jaime Blancarte?

Seguimos en el beisbol ambos. Después de Venados, Jaime se fue a trabajar con Tomateros de Culiacán y yo con Algodoneros de Guasave.

Jaime también fue gerente de Algodoneros de Guasave, y Saraperos de Saltillo en verano. Laboró como asesor de Rieleros de Aguascalientes.

Me retiré del beisbol porque me vine a trabajar de funcionario en el gobierno de Quirino Ordaz Luna.

Luego regresé al beisbol a trabajar como asesor de Tomateros y Saltillo a invitación de Jaime Blancarte.

En 2014, Jaime fue gerente de Toros de Tijuana y también trabajé con él. Aunque yo no figuré mucho, trabajé siempre con Blancarte, que fue una buena persona, serio en su trabajo, pero fuera de él era alegre, dicharachero, bromista.

Cuando murió Juan Manuel Ley en 2017, Héctor Ley, actual presidente de los Tomateros, llamó a Jaime Blancarte para que fuera su asesor. Como reconocimiento a su trayectoria, el Ayuntamiento de Mazatlán le dio en vida a Jaime las llaves de la ciudad a petición de Fernando Tamez.

Jaime toda su vida fue Tomatero. Era una persona muy avanzada en las cuestiones del beisbol. Tenía muchas ideas renovadoras, por eso lo que se necesitaba se le pedía a él.

Nosotros quisimos construir un estadio de beisbol por los años 70, pero no tuvimos la capacidad económica.

Con Tomateros, Jaime sí tuvo el respaldo económico para poner en práctica todas esas ideas, por eso, a ese club lo empezó a evolucionar.

Para mí, en la actualidad, Tomateros es la mejor organización de beisbol de México, y probablemente del Caribe.

Cuidar al pelotero, al público, al concesionario, tener un gran estadio, eso eran ideas de Jaime.

Nos tocó la huelga en 1980 y estando en una junta en la Ciudad de México, cuando los peloteros amenazaban con no jugar, Jaime le dijo al dueño de los Tigres del México, Alejo Peralta, “Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Vámonos dándole al pelotero lo que quiere, se lo han ganado”, pero por soberbia de Alejo no le hizo caso y con el tiempo Peralta le dio la razón a Jaime.

Tomateros no hacía nada si Jaime no le daba el visto bueno para cualquier cosa. Jaime dejó un gran hueco con Culiacán.



¿Cuántos títulos con Venados logró usted?

Solo uno porque duramos poco tiempo. Uno de los momentos más amargos que pasamos fue la huelga de jugadores y la devaluación del peso.

Ya teníamos firmado a Darryl Strawberry para que viniera a jugar a Mazatlán, pero por la huelga de peloteros en Estados Unidos no lo pudimos traer.

Al Campanis, gerente de los Dodgers de los Ángeles, nos decía, mi principal equipo extranjero son los Tigres de Licey y en segundo Venados de Mazatlán.

Cuando íbamos a escoger peloteros primero lo hacía Tigres y luego nosotros.

Cuando trajimos a Jeff Leonard y lo cambiaron de Dodgers a Astros, Leonard aclaró en el contrato con

Houston que en invierno vendría a jugar a Venados todos los años mientras pudiera.

Él amaba el equipo de Mazatlán y considero que es el extranjero que más siente los colores de Venados, y de mexicanos, lo es Juan José Pacho.

Hablando de Pacho, ¿cómo es que llegó a Venados?

Mandamos a Juan “Colero” Arias (QEPD) por un pelotero al sureste, porque él checaba a jugadores.Entonces, Fernando Tamez leyó en una publicación que Bravos de Atlanta dio tres peloteros ‘caballones’ por un muchacho llamado Juan José Pacho, y como el “Colero” estaba por allá por Yucatán, Tamez nos comentó a Jaime y a mí, y le dijimos que hablara con Plinio Escalante, que era el dueño de Leones de Yucatán.

Al hablar Fernando con Plinio, le dijo que Pacho estaba muy jovencito, pero iba a ser estrella.

Se le dio seguimiento a Pacho. Al principio, Arias dijo que Pacho estaba muy débil, muy tierno, y Jaime me pregunta, “¿lo firmamos?”. –Que lo firme, le dije.

Tuvimos que sacar el permiso de su papá, lo trajimos y era banca porque el short stop era Tony Phillips, una superestrella. Un día, un sábado, Tony Phillips se robó el home y ganaron los Venados. Al siguiente día, estaba el estadio a reventar. El juego era a las 05:00 de la tarde y Tony se quedó dormido en el hotel porque pensó que el partido era a las 19:00 horas.

Nos llama el mánager Miguel “Pilo” Gaspar, de los Venados en aquel entonces, y nos dice, “Tony no llega, el único pelotero que tenemos es a este niño Juan José Pacho”. –Pues mételo, para eso está, le respondió Jaime.

En su debut, Pacho pegó dos hits, dio a conocer su fildeo, fue la maravilla. Ahí nació la leyenda de Pacho.

Phillips se enojó porque llegó a medio juego y le dijo a “Pilo” que sacara a ese muchacho y lo metiera a él, pero no le hizo caso y se quiso regresar a Estados Unidos.

Pidió el boleto de regreso y Tamez se lo dio, pero Jeff Leonard convenció a Tony para que se quedara. Ya no regresó Phillips a Venados porque jugó Grandes Ligas y fue cuando Pacho quedó de titular.

Yo no sé por qué la directiva de Venados ha hecho a un lado a Pacho, que es un estandarte del equipo. Él debe de estar en la organización de Venados. Pacho es un hombre que nació con los Venados de Mazatlán, siente los colores rojos.

¿Cómo ve al pelotero de hoy?

Considero que el pelotero de hoy está más preparado en la cuestión física que el de antes, pero al jugador de hoy le está faltando más hambre, más corazón, más entrega, como que no le ponen ese extra, ese espectáculo que se debe de dar en el terreno de juego.

Yo vi peloteros que a pesar de estar lastimados, seguían jugando. Ahora veo que el jugador como que no arriesga mucho a como se jugaba antes, y eso ha hecho que el beisbol haya perdido un poquito de interés en la gente.

Antes, el pelotero se entregaba más y era muy difícil llegar a Grandes Ligas, ahora no tienen esa entrega y es más fácil llegar a las Mayores.

Si el peloteo mexicano actual jugará con el ímpetu, las ganas y el pundonor de antes, las Grandes Ligas estuvieran llenas de jugadores mexicanos.

El pelotero de ahora tiene más técnica que el de antes porque hoy, cuando el jugador llega al profesionalismo ya tiene 15 años de ligas pequeñas, y ante no, antes salías del llano.

¿Qué me dice la afición de Mazatlán?

Coincido con lo que me decía la otra vez Fernando Tamez, que antes la afición iba a gozar los juegos, le ponían mucha atención.

Hoy en día, al estadio asiste mucha chavalada a estar pegada en el celular y muchas veces ni ven el partido, no lo disfrutan como lo hacían antes.

¿Qué opina de la actual Liga Arco Mexicana del Pacífico?

Esta liga durante muchos años se ha caracterizado por ser un circuito de espectáculos.

De presentar la mejor calidad de México, ahorita estamos en el sótano.

Eso de reducir extranjeros está mal. Traen pocos y de mala calidad, entonces, no hay espectáculo.

Los precios del estadio no son baratos, ir al parque de pelota es caro, pero si tú le das un espectáculo del mismo nivel del que cobras, la gente irá a los juegos.

No entiendo por qué reducen los extranjeros en la Liga del Pacífico.

En la Liga de Verano traen 11, 12, entre pochos y de otras nacionalidades.

Te lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajo con Toros de Tijuana, estoy dentro de la oficina como administrador, soy el encargado de las concesiones y veo lo que se contrata.

No entiendo por qué la Liga Mexicana del Pacífico ha caído en la mediocridad.

La fuerza y el espectáculo lo da el extranjero tanto en el bateo como en el pitcheo.

El mexicano tiene su calidad, la habilidad, pero la fuerza la tiene el extranjero. Sé que hoy es muy difícil la contratación de extranjeros porque Grandes Ligas pone muchas trabas, pero por qué no se aplican y van a verlos como se hacía antes, independientemente que la tecnología te permita hacer muchas cosas hoy en día.

Antes teníamos equipos entre Triple A y Grandes Ligas, y contábamos con estadios llaneros.

Ahora tenemos estadios de Grandes Ligas y equipos llaneros.

¿Qué le hace falta al equipo actual Venados de Mazatlán?

Yo voy todos los días a los juegos y Venados trae muy buenos peloteros, pero esos mánagers que traen últimamente han sido un fracaso.

Yo no sé por qué insisten en traer a los mismos que en otros lados no han funcionado.

Yo reconozco al Gerente Deportivo de Venados de Mazatlán, Jesús “Chino” Valdez como un excelente scout, pero le haría una crítica. Escoge muy bien a los novatos, pero no le tiene paciencia, luego los cambia, no los deja que se desarrollen con los Venados.

