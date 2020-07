Oscar Pistorius: la imagen del atleta que se manchó por el asesinato de su pareja y que ahora basa su vida en Dios

Sudáfrica.- El 22 de noviembre de 1986 nacía una de las revelaciones deportivas que cambiaría la manera de ver a la persona con discapacidades en un entorno totalmente diferente a las que se habían acostumbrado. Omar Leonar Carl Pistorius el sudafricano que rompería varios récords a lo largo de su carrera a pesar de su condición de nacimiento no tener el peroné en ambas piernas lo que desencadenó a una doble amputación a los 11 meses de su nacimiento.

Sheila y Henke Pistorius padres del atleta, vieron la gran dificultad que su hijo tendría que vivir para poder tener una vida lo más normal posible. Solo días después de su nacimiento ya conocían la complicación en su cuerpo por lo que tuvieron que tomar la decisión de que sus piernas fueras amputadas. Gerry Versfeld fue el cirujano que se encargó de la operación del pequeño Oscar a los 11 meses de edad. Una vez que finalizó supo que eso le cambiaría la vida tanto a él como al mismo Pistorius. Fueron muchos años después cuando Gerry fue entrevistado y pudo confesar que esa operación fue la más difícil de su vida.

Oscar Pistorius ganó la fama muy rápido en su carrera por la condición en la que competía ante otros deportistas | EFE

A pesar de todo lo que tuvo que pasar a su corta edad aun le quedaba algo más que debía soportar y es que sus padres decidieron divorciarse solo 7 años después de su nacimiento. Su padre había perdido todos sus bienes y prácticamente estaba en la quiebra, por su parte su madre se hizo cargo de él y de sus otros dos hermanos, Carl y Aimée. Se mudaron a otra casa más pequeña e intentaron la vida normal que tanto querían. Oscar para ese entonces ya utilizaba sus primera prótesis, luego de que amputaran sus piernas se les entregaron unas para que desde pequeño se acostumbrara y con el paso de los años pudiera dominarlas sin problema alguno. Y sin equivocación el médico que lo operó acertó en su decisión ya que Oscar pudo hacer de lo más normal su estancia en la escuela, practicando todos los deportes que se hubiera imaginado.

Como parte del destino, desde ese tiempo, luego del divorcio de sus padres, Sheila (madre) optaba por dormir con una pistola debajo de su almohada, ya que el barrio donde ahora vivían no era del todo seguro. Varias ocasiones fueron robados y esa era la única manera de estar seguros. Desde muy pequeño Pistorious ya tenía contacto con las armas que tiempo después le arruinarían la vida. Aun así siguió su vida y pero al parecer esta misma parecía empeñarse en no ser nada buena con él. Cuando tenía 15 años su madre murió por complicaciones en sus riñones derivado a su adicción al alcohol. Fue en 2002 cuando tanto su padre como su madre ya no estaban con él y sus hermanos.

Inicio prometedor en el deporte

A pesar de sus dificultades logró cursar una carrera en Comercio en la Universidad de Petroria y a su vez comenzó a mostrar su habilidad de practicar varios deportes que al mismo tiempo sorprendieron a todos y cada uno de los entrenadores, pero una vez más las cosas se complicarían cuando, en 2003 sufriría una fuerte lesión en su rodilla pero luego de 9 meses en recuperación pudo salir del problema y fue cuando conoció a Ampie Luw, el entrenador que lo llevó a lo que sería la mejor de sus experiencias en el atletismo. Para el 2004 ya podía competir con la prótesis que lo haría famoso en el mundo, las cuales eran de fibra de carbono.

La falta de sus piernas nunca fue un impedimento para que practicara cada uno de los deportes que quisiera | Cortesía

Ese mismo año pudo participar en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 donde ganó la medalla de oro en los 200 metros y un bronce en los 100. Luego probaría suerte en Holanda donde fue el mejor al llevarse los 100, 200 y 400 metros planos. Pero lo que siempre había querido y lo que su madre siempre le recordó, que nunca se sintiera menos que los demás, lo consiguió al poder correr con atletas sin discapacidad en 2007, lo hizo en varias ocasiones durante el año hasta que en 2008 varios deportistas apelaron por creer que tenía ventaja sobre ellos, mismo que la Federación Internacional confirmó y le negó su participación en esa categoría. Su pasión por ser el mejor y nunca rendirse lo llevaron ante el TAS para meter una apelación que al final fue en su favor y le permitieron seguir compitiendo.

2012 el año clave y el inicio de su relación con Reeva Steemkamp

El 2012 fue marcado en su vida como en la historia de los Juegos Olímpicos, por primera vez en una justa olímpica un atleta con doble amputación de pierna estaría compitiendo junto a los deportistas "normales". Durante su participación pudo meterse en las semifinales de los 400 metros sorprendiendo a propios y extraños. Ya en al carrera decisiva no pudo quedarse con la medalla pero su participación quedaría en la memoria para la historia. Luego de eso fue reconocido con el Premio Laureus Mejor Deportista con una discapacidad. Con solo 26 años estaba en la cúspide de su carrera y era reconocido en todo el mundo misma fama que un año más tarde fue totalmente en su contra.

Reeva y Oscar iniciaron su relación en noviembre de 2012, solo unos meses después en febrero de 2013 las cosas cambiarán para siempre | AFP

También para ese mismo año, ya sostenía una relación con la modelo y estudiante de leyes, Reeva Steenkamp, quien nación un 19 de agosto de 1983 en un pueblo en Ciudad del Cabo también en Sudáfrica. Ella cursaba su carrera en la Universidad de Port Elizabeth y al mismo tiempo tenía una carrera reconocida como modelo y por esos años ya tenia algunas apariciones en realitys de televisión. Fue a los 29 años cuando conoció a Pistorius cuando iniciaran su relación. Vivían en la casa del atleta en Petroria una de las zonas más seguras del residencial.

Reeva quien era de piel clara y tenia una gran cabellera rubia, además de sus grandes ojos de color que cautivaron al atleta desde su primer encuentro, eran hasta lo que se sabía una buena pareja y alejada de los escándalos. Su relación inició en noviembre de 2012 pocos meses pero para ellos fue el tiempo necesario para iniciar su vida juntos. En muchas ocasiones se les veía en los grandes eventos, ambos bastante atractivos siempre con una sonrisa, nadie podría haberse imaginado algo tan cruel como lo que pasaría más adelante en sus vidas.

Reeva Steenkamp era modelo y aspiraba con ser abogada | AP

Al igual que Pistorius, Reeva tuvo problemas en su vida, ella era amante de pasean a caballos hasta que a la edad de 20 años tuvo una caída que la dejó postrada en una cama por mucho tiempo, la caída le había roto la columna. Luego de varios años la modelos tuvo que ir a rehabilitaciones para poder volver a caminar, fue tanto su deseo de recuperar su vida que en poco tiempo pudo hacerlo. Años más tarde se convirtió en la primera imagen para la cadena de cosméticos de Avon para todo Sudáfrica.

13 de febrero de 2013; horas antes del ataque

Tras varios meses de relación, pocos para muchas personas, pues para el mes de febrero que se dio el ataque apenas habían pasado 3 meses del inicio ya se habían presentado algunos indicios que podían generar algunas teorías sobre el comportamiento de Pistorius. Reeva antes de tener una relación con el atleta estuvo con otro deportista, Francois Hougaard, un jugador de Rugby, esto habría despertado cierto celos en Pistorius que más adelante serían reflejados en su accionar. Reeva participaba en el programa de Tropika Island of Treasure cuando ya vivía con Oscar, y que pudo haber generado un ataque de celos por que ambas partes mantenían la comunicación después de su rompimiento.

Habiendo pasado el día se dieron las 12 de la noche dando paso a al 14 de febrero. La pareja había cenado de forma romántica la comida que ella misma había cocinado. Según la primera declaración de Pistorius el 15 de febrero de 2013 un día después de los sucedido, ellos se habían ido a la cama a las 22 horas, ya dormidos al rededor de las 2 de la mañana el atleta se despertó por algunos ruidos en su casa y salió a revisar lo que pasaba, sin antes tomar la pistola que descansaba en junto a su cama. desnudo del torso y sin prótesis caminó hacia el baño de donde provenían los ruidos y en un ataque de pánico, disparó en 4 ocasiones a través de la puerta sin saber que era su pareja la que estaba dentro del baño.

Pistorius declaró sin sus protesis solo algunos días despues del asesinato de su pareja | AFP

Una vez que se percató lo que había hecho fue el dormitorio para darse cuenta que Reeva no estaba ahí y luego tomó un bate y comenzó a golpear la puerta del baño donde encontró a su pareja con 3 disparos en su cuerpo, uno en su brazo, otro en su cadera y uno más directo en su cabeza. El cuarto disparo no impacto en la humanidad de la mujer. Los vecinos al escuchar los disparos llamaron a al policía que al llegar encontraron a Pistorius en su sala con el cuerpo de Reeva ensangrentado ya sin vida por los múltiples impactos de bala.

De inmediato fue puesto bajo la disposición de las autoridades. Misma que revisaron su casa y encontraron el bate con el que según abrió la puerta. La múltiples versiones de los vecinos es que se escucharon 4 disparos, el primero y hubo una pausa de segundos y después siguieron los otros 3. El mimso Oscar en su declaración ante el juez aseguró que pensó que era un ladrón que había entrado a su caso, igual como lo hacían cuando él era pequeño. Luego de esas declaraciones, surgieron más exparejas que revelaron que en verdad era un "psicópata" donde las amagaba con dejarlas encerradas y sin comer incluso fue Samantha Taylor quien explicó al Daily Mirror que en ocasiones la subía a su auto y lo conducía a exceso de velocidad para que sufriera.

Condena y el relato que se mantiene

Luego de varias sesiones sobre su caso, Oscar Pistorius se declaró no culpable del hecho ya que seguía asegurando que no había sido su culpa, volvió a contar su versión y fue así cuando un año después el 12 de septiembre de 2014 fue condenado a homicidio culposo por 5 años, pero el 19 de octubre de 2015 volvió a ser puesto en libertad, solo que el 3 de diciembre de ese mismo años volvieron a condenarlo a 15 años de presión. Por si fuera poco en 2016 el 6 de julio su condena bajó a 6 años de cárcel. Como última oportunidad en noviembre de 2017 se volvió a incrementar su castigo a 13 años y 5 meses de cárcel, lo que deja posible su salida este 2023 para su libertad condicional.

Han pasado 7 años del hecho y Oscar ha recibido distintas condenas pero se encuentra cerca de abandonar la cárcel en 2023 | EFE

La historia que Oscar Pistorius contó ante los tribunales sigue estando vigente, pero a los largo del tiempo ha ido cambiando agregando nuevas lineas que podrían dar paso a otra investigación, como los mensajes que la misma Reeva enviava a su pareja pidiéndole que fuera menos celoso y más compresivo así como confiar en ella, ya que en verdad todo el tiempo o por lo menos en su la mayoría del tiempo. "Nunca te mentiría y fue sólo una vez, no soy una Stripper ni una buscona. No puedo ser atacada por gente de fuera que me critica por salir contigo y también ser atacada por tí. Me haces feliz el 90 por ciento del tiempo, y creo que estamos muy bien juntos, no soy otra puta más… ".

Luego de toda esta historia a través de los años se han podido escribir varias obras literarias que cuentan desde un punto diferente lo sucedido como: Oscar vs la verdad de Calvin y Thomas Mollet, Detrás de la puerta de Mandy Wiener y Barry Beteman; Un accidente que iba a ocurrir de San Taylor la madre de Reeva, incluso en Amazon se recreó la historia sobre el heco.

Su carrera finalizó ese día y todo lo que logró sobre el tartan ha quedado en el olvido luego de los sucedido | EFE.

Actualmente Oscar Pistorius se encuetra en la carcel cumpliendo con los que serían sus últimos años en ella para poder salir en 2023, pero desde su llegada a la prisión de acuerdo con CNN, el atleta ha cambiado su estilo de vida encarcelado, pidiendo mejoras en su celda para adecuarlo a su modo. Además de que se ha debido que ha encontrado la paz en la biblia y ahora es uno de los líderes dentro de la cárcel.

