Óscar Ruggeri: "Clásico Nacional de México más emocionante que el de España"

Guadalajara.- Óscar Ruggeri, uno de los mejores defensores que tuvo la Selección de Argentina, coronandose en el Mundial de México 86 junto a Maradona, reconoció que en el país el Clásico Nacional, Chivas vs América se vive con mayor entusiamo que un encuentro del Clásico Español, Real Madrid vs FC Barcelona.

Quien fuera jugador de las Águilas en los años 90s no se perderá el duelo más esperado de la campaña regular entre los dos equipos más populares de la Liga MX, ya que él vivió en cuerpo presente lo que es disputar un Súper Clásico, a comparación de uno español y de su natal Argentina.

"El de Argentina (River-Boca) es el más pasional, no se le acerca a nadie. Después de mi travesía en España, jugue el Clásico pero la gente no se encuentra en el mismo. Además me llamó la atención que en el momento que vine a México, Chivas en su viaje al Azteca era groso", argumentó Ruggeri para ESPN.

"Cuando América iba a Guadalajara había mucho mayor cantidad de aficionados del club de lo que asistió por parte del grupo del rebaño, eso me sorprendió mucho más", añadió el argentino.

El famoso "Cabezón" no sólo disputó un Clásico de Clásicos como futbolista, sino que también lo hizo desde el banquillo cuando en el año 2001-2002 fue presentado como director técnico del combinado tapatío y en 2004 por el de Coapa, mismo que hizo alución con el cuadro Merengue.

"El América es el Real Madrid en México y hace algunos años, River Plate, se había convertido en el Madrid de Argentina. Cuando me fui de Boca Juniors a River, yo creí que había entrado en un equipo europeo", aseguró el ex entrenador.

Chivas recibirá al América en punto de las 20:00 horas (Tiempo del Centro de la República Mexicana), donde el público hará acto de presencia por un 25 por ciento de la capacidad del Estadio Akron, sede para el duelo de la fecha 11 del Guard1anes Clausura 2021.