Óscar Valdez feliz de callar bocas como la de Julio César Chávez luego de su victoria

México.- La contundente victoria de Óscar Valdez sobre Miguel Berchelt dejó claro que el boxeador del Team Canelo está para las grandes carteleras y eso mismo le hizo saber a sus detractores que no le veian alguna oportunidad pero que con su fulminante nocaut les calló la boca, en especial a su gran idolo, Julio César Chávez.

El "César del Boxeo" estaba dentro del grupo de personas que no creían en que Valdez tuviera una posibilidad real sobre el "Alacrán" pero fue sorprendido en los 10 round que pudo observar en donde el rival no tuvo manera de responder los fuertes golpes que en cada asalto eran más contundentes.

"Es lindo cerrar bocas" fueron las palabras de Óscar quien en días previas ya había soltado fuertes palabras, "He escuchado a mi gran ídolo Julio César Chávez, quien dice que Berchelt va a ganar, eso me motiva, no hay nada más lindo en la vida que cuando estás tranquilo y dejas que tus puños hablen por si mismos".

Luego concedió una entrevista par ESPN en donde dejó más claro que se va contento al demostrar que puede hacer que los demás estén mal en sus apuestas siempre y cuando se lo propongan y se preparen.

"Lo dije antes, no hay nada mejor que probar que la gente estaba mal. Tengo un mensaje para todos, que no te digan que no lo puedes hacer, sé disciplinado, todo es posible, nadie te puede decir que no puedes hacer nada. Prueba que están mal", comentó.

#AndNew No hay nada como callar bocas, tengo un mensaje para uds, busquen ser los mejores, nadie puede decirles que no pueden. Gracias a los que no creyeron pero más a los que si,a mi equipo, mi padre #OscarValdezSr @caneloteam @EspinozaBoxing , mi familia y todo el #TeamValdez pic.twitter.com/lVMQ2n8AM5 — Oscar Valdez Fierro (@oscarvaldez56) February 21, 2021

Esta victoria no solo pegó en el orgullo de Chávez quien tuvo que tragarse sus palabras además de presenciar la pelea sino que también llegaron a otros personajes que no daban un punto en su pelea, incluso se llegó a hablar de que el combate dio algunos toques parecidos a lo que sucedió entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao por la manera en la cayó desvanecido su rival.

Para esta pelea era una realidad que el "Alacrán" Berchelt marchaba como el favorito, pues llegaba exponiendo su título superpluma del CMB en la 130 libras, pero enfrente se encontró uno de los mejores prospectos que cada vez se convierten en una realidad, su crecimiento se lo debe al Team Canelo y al trabajo comandado por Eddy Reynoso y tener la compañía y el apoyo de Saúl Álvarez.