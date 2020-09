Óscar de la Hoya: DAZN incumplió contrato al Canelo Álvarez

El promotor Óscar de la Hoya dijo que la empresa de televisión de streaming DAZN fue la que ha incumplido el contrato que mantiene con el campeón mexicano Saúl 'El Canelo' Álvarez, quien el martes pasado interpuso una demanda en una corte de Estados Unidos.

En declaraciones a Boxingscene.com, De la Hoya calificó como "frustante" el conflicto de la querella que presentó Álvarez contra DAZN, Golden Boy Promotions y su dueño.

Toda esta situación han retrasado los panes de El Canelo para regresar al ring y las posibilidades de que lo haga en este 2020 parecen ahora remotas.

El promotor y excampeón mundial, dijo que el peleador mexicano no se ha negado a pelear y está dispuesto a enfrentar a cualquier rival.

"Está dispuesto a pelear contra Billy Joe Saunders, está dispuesto a pelear contra Callum Smith. Mi frustración es DAZN. Mi frustración es la obligación que tiene DAZN con sus fanáticos y con Canelo.

Cabe recordar que los directivos de la empresa de streaming habían dicho que Smith y Saunders no son peleadores "premium".

“Si alguien me dice que Callum Smith o Billy Joe Saunders no son peleadores premium, debo estar loco. No debo saber boxeo. No debo haber estado en el boxeo durante 35 años. Empecemos con esto. Cumplan con su contrato. Consigamos tres grandes peleas: Callum Smith, Billy Joe Saunders, GGG. Cualquiera que sea el orden. Pongamos manos a la obra. Vamos a hacerlo", declaró De la Hoya.

Asimismo señaló que en estos meses de parón, había planes de que Saúl Álvarez enfrentará a Gennady Golovkin, pero por el tema del Covid-19 no se pudo concretar.

"Esa pelea iba a suceder. Canelo está dispuesto a pelear con los mejores y lo hace porque respeta a la afición. Lo hace porque quiere ser genial”, refirió.