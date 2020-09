Óscar de la Hoya ya empieza a entrenar y va en serio su vuelta al ring

El méxico-estadounidenseÓscar de la Hoya continúa dando muestras de que su regreso a los cuadriláteros no es ningún juego. El excampeón mundial compartió un video en sus redes sociales, donde se le observar golpeando las manoplas, tal como lo hecho Mike Tyson, quien se prepara para volver al ring.

Con este video que subió en su cuenta de Instagram, el Golden Boy, hizo recordar sus años de gloria, demostrando que los viejos trucos perduran, que la condición física disminuye al correr de los años, pero lo que bien se aprende, no se olvida.

De la Hoya se muestra con esa misma postura a la hora de soltar sus guantes y con ese emblemático gancho de izquierdoa que hasta le hizo volar la manopla a la persona que lo ayudaba.

¿Óscar de la Hoya volverá a pelear?

El ahora promotor de 47 años, no ha peleado desde diciembre de 2008 cuando fue apabullado por un huracán llamado Manny Pacquiao, la Leyenda del boxeo filipino.

Pero ahora motivado ante la moda de combates de exhibición entre leyendas, y retornos de peleadores que estaban retirados, De la Hoya también se sube al barco, al haber confirmado que pretende volver a subir al ring, en una contienda oficial

Ante esta posiblidad, el periodista Dan Rafael reportó que se enteró por algunas fuentes que De la Hoya era uno de los nombres que DAZN sí consideraba como peleadores premium, en su intento de sacarlo del retiro para enfrentarse al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

“DAZN consideraba (y no es broma) a De la Hoya, a Jorge Masvidal y Khabibcomo rivales ‘premium’ a pesar de que Óscar tiene 47 años, y no pelea desde 2008 y que los otros tipos no son boxeadores”, tuiteó Rafael.