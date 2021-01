Osvaldo Martínez pone fin a su carrera en México y se despide la Liga MX

México.- El día del adiós llegó, Osvaldo Martínez ha anunciado que deja México y a través de redes sociales publicó un emotivo mensaje donde se despide de todos los que lo acompañaron en 12 años de carrera deportiva con los distintos equipos con los que logró grandes cosas y en otros que aprendió a sufrir por mantener la categoría.

A través de su cuenta de Instagram el paraguayo dejó un extenso mensaje explicando que su tiempo la Liga MX como futbolista terminó y que emprenderá nuevos proyectos posiblemente en su natal Paraguay. "Gracias por todo México", así inicia el comunicado del guaraní.

"Hoy después de 12 años me despido de este hermoso país donde pase gran parte de mi vida, país donde disfrute cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa, fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regalo el fútbol y la vida".

"Hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país y no me podía ir sin antes agradecerles a todos ustedes, por todo el cariño, la fuerza, los consejos y todo lo que me fueron dando todos estos años que me ayudo a crecer en lo profesional y como persona", se lee en su despedida.

En su publicación agrega una imagen con cada uno de los equipos con los ue disputó partidos en la Liga MX. Desde su llegada en 2008 con el Monterrey, donde se vieron sus primeras grandes cualidades dentro del campo. Luego pasó al Atlante uno de los recuerdos más caóticos en su carrera, fue llevado como un emergente para intentar salvar al equipo del descenso algo que no obtuvo.

Su experiencia en México comenzaba a ser más y más, fue en 2013 cuando América quien bajo el mando de Miguel Herrera lo convenció para llegar al equipo y portar el número 10, un número que pocos lo han usado con la misma exigencia como lo tuvo Osvaldo. Con América alcanzó el punto quizá más alto de su carrera con quien consiguió dos títulos de Liga MX y algunos otros más.

Luego tras la salida de Miguel Herrera, el paraguayo salió del equipo y terminó en Santos Laguna donde siguió mostrando su gran potencia y fue un jugador muy importante en el equipo de Torreón. Como parte en la reestructuración cada año de salvar al Atlas fue enviado con los rojinegros en donde vivía sus últimos años como un futbolista de la Liga MX.

Su último equipo en México fue el Puebla, su llegada se dio en medio de una búsqueda de futbolistas por parte del equipo camotero, Martínez terminó contrato con el Atlas y vio una chance son el Puebla donde ya sus minutos en el campo no eran los mismo que cuando llegó, su edad era como cuando llegó. Al finalizar esta temporada pasada anunció su salida del equipo y tras no encontrar uno nuevo para el Guard1anes 2021 optó por dejar México.

Osvaldo Martínez terminó su mensaje, con agradecimiento a todos los que estuvieron con él desde su llegada y en el crecimiento tanto como jugador y persona en los poco más de 12 años, además dejó ver que no es un adiós si no un hasta luego. "Me llevo a México y a toda su gente en mi corazón, nunca voy a olvidar tantos momentos vividos, gracias por este hermoso paseo, gracias por tanto. NO ES UN ADIÓS ES UN HASTA LUEGO", finalizó el jugador.

Palmarés de Osvaldo Martínez en Liga MX

5 Ligas MX (Monterrey, América y Santos)

3 Concachampions (América y Monterrey)

498 Partidos en la Liga MX

74 Goles

86 Asistencias para gol