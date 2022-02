Otero considera que Cruz Azul no es el mejor plantel de la Liga MX pero pelearan por la cima.

El Cruz Azul fue uno de los equipos que más actividad tuvo durante el mercado de invierno para reforzar la plantilla de cara al torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, pero pese a los refuerzos, el venezolano Rómulo Otero aseguró que la Máquina no es la mejor plantilla del certamen, aunque dejo claro que están para pelear por la cima.

“La verdad que no te puedo decir que somos de las mejores, pero tenemos un buen plantel, un buen equipo, el ambiente que tenemos en el equipo es bastante bueno, no te puedo decir que es el mejor porque hay muchos muy buenos también, pero tenemos un equipo para competir y pelear los primeros lugares, pero tenemos equipo para pelear y estar en la cima”, dijo Otero este viernes en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Después de una destacada Fecha FIFA con Venezuela donde fue titular, Otero generó expectativas entre los aficionados celestes que lo quieren ver titular durante el Clausura 2022 de la Liga MX, oportunidad por la que se entregó en pretemporada. “Sí, la verdad que me siento muchísimo mejor porque hice una pretemporada, me preparé bastante bien, cuando llegué a Cruz Azul no había hecho pretemporada, estaba de vacaciones, llegué y me costó bastante, pero ahora me siento bastante bien físicamente y eso me hace pelear un puesto como titular, me hizo volver a la selección”, explicó.

Leer más: Liga MX: "En mi cabeza sólo está ser campeón con Chivas": Fernando Beltrán

Rómulo dijo que sabe que tarde o temprano la oportunidad de figurar como titular en el Cruz Azul llegará, por lo que sigue trabajando fuerte para estar a tope cuando esta llegue. “Tengo bastante fe en que la oportunidad me va a llegar y debo estar preparado para estar ahí, ayudar a mis compañeros, me siento bastante bien y nada, entrenando al máximo cada día, entregándome al máximo a este gran club y esperando la oportunidad, espero aprovecharlo de la mejor manera y no soltarla más”, agregó.

Otero no dejo pasar la oportunidad para hablar del León, equipo al que el Cruz Azul se enfrentará en el jornada 4 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, alabando el buen futbol que maneja el subcampeón, pero dejo claro que buscaran obtener los tres puntos. “León es un buen equipo, tiene buen trato de balón con la pelota, lo ha demostrado todo este tiempo, nos hemos preparado de la mejor manera para afrontar el partido, tenemos un gran equipo y vamos a buscar un buen resultado”, concluyó.

Leer más: Liga MX Femenil: Las Rayadas siguen reforzándose y anuncian la contratación de Barbara Olivieri

Después de tres jornadas el Cruz Azul se ha colocado con 7 puntos en el segundo puesto de la tabla general, sumando dos victorias y un empate, mientras que su rival en la siguiente fecha marcha en la novena posición con 5 unidades.