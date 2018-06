Otro mexicano podría ingresar a las filas del Sevilla

Sevilla podría tener dos mexicanos en sus filas. Además de Miguel Layún, del que se desconoce si harán válida la cláusula de compra, otro futbolista azteca que estaría con los Nervioneros sería Diego Reyes, según dos diarios sevillistas en España.

Recientemente Diego dejó la concentración en el Mundial. Foto: AP

Semanas atrás, Matías Bunge, representante del canterano americanista, le confesó a Orgullo de Nervión que había contacto con los blanquirrojos y ahora el club lo ve como una ganga, pues concluyó su contrato con el Porto y llegará libre a cualquier club. Mientras que, según apunta El Desmarque, Pablo Machín siempre juega con tres defensas centrales, por lo que harían todo lo posible para llevar a Reyes.

La Liga no es un torneo desconocido para el mexicano, pues ya jugó con el Espanyol y Real Sociedad. Por su parte, el préstamo del Porto con el Sevilla por Layún ya concluyó y no ha existido información oficial de cuál sería el futuro del lateral. Diego Reyes recientemente dejó la concentración de la Selección Mexicana, ya que no pudo recuperarse al cien por ciento, por lo que no estará en el Mundial de Rusia.

Gracias al departamento médico, a mis compañeros y al cuerpo técnico por todo el apoyo. Creo en ustedes, vamos familia! ����⚽️���� pic.twitter.com/XgApWeUSvG — Diego Reyes (@Diego_Reyes13) 12 de junio de 2018

Reyes, canterano americanista, emigró al continente europeo en el 2012, cuando firmó con el FC Porto de la liga de portugal. En el 2015 fue cedido a la Real Sociedad de la liga española por un año, sin opción a compra. Después regresó al Porto, pero volvió a ser cedido, esta vez al Espanyol de Barcelona, para después regresar una segunda ocasión al FC Porto.