PSG: Mauricio Pochettino pone como condición la llegada de Messi para tomar el cargo del equipo

Paris, Francia.- Han pasado ya varios días desde que se especulado con la destitución de Thomas Tuchel del cargo en el PSG pero el club no ha confirmado ni desmentido su cese por lo que la posibilidad de que Mauricio Pochettino sea el nuevo entrenador sigue vigente, además en las últimas horas medios franceses han dado a conocer que el argentino estaría más que convencido de firmar si contratan a Lionel Messi.

Fue una fecha poco usual para dar una noticia, pero el 24 de diciembre muy temprano comenzó a circular la información del cese de Thomas Tuchel que desde el pasado miércoles en su partido de la Ligue 1 no ha dado la cara a pesar de haber ganado 4-0. Ante esa especulación el nombre de Mauricio Pochettino comenzó a crecer hasta el punto de casi ponerlo como el nuevo entrenador.

Ahora esos mismos medios francés han revelado que todo tendría un final diferente y es que Pochettino habría comunicado a la directiva que sí llegaría al equipo pero con la condición de que intenten fichar a Lionel Messi para el siguiente torneo. Esto recién fue anunciado por lo que según las fuentes se espera la respuesta del equipo.

Le Parisien, medio francés, sería uno de los organizadores del rumor para la llegada del combo argentino al PSG, esto para buscar una formación de ataque como pocas, teniendo a un tridente con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, además de un entrenador experimentado con miras a lograr el ansiado título de la Champions League.

Por ahora todo se mantienen tranquilo, la directiva no se ha hecho presente en ningún aspecto y el club en redes sociales se han dedicado más a promocionar la navidad con contenido especial. Se espera que esto podría tomar un rumbo diferente para inicio de año cuando las cosas se esclarezcan. Además de que podría ser un momento importante para el seguimiento de Messi.

Lionel Messi es el gancho para que Pochettino diga que sí al PSG | Foto: Twitter Barcelona

Hay que recordar que el argentino del Barcelona, al no haber renovado su contrato con el club catalán, estaría siendo libre para negociar con quien quiera a partir del 1 de enero del 2021, lo que podría ser el tiempo que esperen para amarrar al jugador y por ende al entrenador, para la segunda parte de la temporada, solo que Messi en caso de aceptar se irá al PSG hasta el final de la temporada.

Mauricio Pochettino quien dejó de entrenar desde el 2019 luego de que el Tottenham no tuviera un gran inicio, luego de eso no vio actividad, pero su nombre circuló en la orbe de Barcelona para ser su entrenador, algo que no pasó y fue Ronald Koeman el ganador del puesto.