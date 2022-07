PSG estaría entrando a la pelea por Cristiano Ronaldo afirma prensa portuguesa

México.- Las últimas horas se han vuelto más que importantes en Europa especialmente en Francia en donde se ha comenzado a mover la posibilidad de ver lo que todo fan del futbol sueña y es ver jugar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi juntos y esto es gracias a las supuestas ofertas que estaría pensando enviar el PSG al jugador luso para ficharlo este verano.

Desde Portugal el nombre de Cristiano Ronaldo y el PSG se han ligado al punto de que aseguran que están en conversaciones para llevar al jugador para esta temporada a iniciar en el futbol de Europa. Estos mismos reportes anuncian que Jorge Mendes, representante del jugador aún del Manchester United ha tenido una charla con el PSG para buscar llegar a un acuerdo en donde la primera cosa que convencería a Cristiano es poder jugar Champions con un equipo competitivo.

Cristiano Ronaldo tiene en su mente salir del United a quien le habría notificado que ya no quiere seguir en el equipo desde hace unos días en donde tambien no se ha presentado a la pretemporada, incluso no viajará a Tailandia para esa preparación, debido a un permiso familiar del que se piensa es solo para buscar un nuevo equipo para esta nueva campaña.

La posibilidad de que se de la transferencia es alta, el máximo goleador de la Champions League tiene su mente ya fuera del Manchester United, quiere jugar Champions y el PSG le podría ofrecer ello, un equipo fuerte y con jugadores con Messi, Ramos, Mbappé que en combinación podrían hacer grandes cosas y por el tema del dinero tampoco sería un problema para el equipo parisino en caso de que se de el sí del United.

Apenas en la semana el nombre de CR7 estuvo ligado al Barcelona, en donde tambien se sondeó la posibilidad de que llegara para esta nueva temporada. De parte de Joan Laporta no se pudo confirmar nada sobre su posible incorporación por lo que se piensa que no hay posibilidades claras de llevarlo, más por su pasado con el Real Madrid.