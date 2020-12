PSG habría despedido a Thomas Tuchel para darle paso a la llegada de Maurcio Pocchettino

Francia.- Esta mañana la sorpresa la dio el PSG quien supuestamente habría despedido a su entrenador Thomas Tuchel a pesar de haber ganado su último partido en la Ligue 1 de 4-0 ante el Racing de Estrasburgo, la noticia comenzó a circular desde muy temprano aun como un rumor y la directiva no se ha manifestado hasta el momento lo que deja abierta la posibilidad.

Ante eso el nombre del argentino, Mauricio Pochettino cobró mucha fuerza en las últimas horas, esto por ser considerado el sucesor en el cargo del cuadro parisino, algo que tampoco se ha podido confirmar y que sigue siendo una especulación.

De acuerdo con medios locales como el RMC y L'Equipe han dado la confirmación desde sus sedes de que el PSG se ha quedado sin entrenador pero que es cuestión de horas para que se anuncie al reemplazo. En redes sociales el club se mantiene activo con felicitaciones al equipo por la victoria de un día antes pero nada respecto a la destitución de su entrenador.

La decisión de relevarlo podría llegar luego de los resultados apretados en los últimos partidos, hay que recordar que inició mal la Ligue 1, se recuperó pero no ha sido constante, incluso en jornadas pasadas había perdido la cima del torneo. Luego a eso se le suma la casi eliminación que vivió en la Champions League y que logró alcanzar para quedar emparejado con el Barcelona en los 8vos de final.

PSG podría estrenar entrenador en 2021 | Foto: Twitter PSG

Aunque los mismos medios antes mencionados aseguran que su salida podría deberse a sus declaraciones en donde afirmó que la directiva no le reconocía su trabajo, principalmente en su fracaso en la Champions de la temporada anterior donde llegaron a la final pero no pudieron ganarla ante el Bayern Munich. Fuera de eso su trabajo fue más que excelente, fueron campeones de todos los torneos de su liga siendo líderes y con un buen futbol.

Su revelo sería Mauricio Pochettino

Ante la noticia que sorprendió al futbol, el nombre de Mauricio Pochettino volvió a activarse en cuestión de horas y es que el entrenador argentino fue uno de los hombres importantes de llevar al Tottenham a la final de la Champions de la temporada anterior que cayó ante el Liverpool, y ese cartel llamó la atención.

Si bien su carrera con el cuadro inglés terminó justo ahora como lo hace Tuchel, su gran trabajo previo no fue suficiente para mantenerlo en el cargo, desde entonces no ha dirigido, incluso fue uno de los nombres que se mencionó para llegar al Barcelona, algo que no pasó y Ronald Koeman fue el ganador.

El PSG por ahora tiene un largo descanso de su liga, pues el partido de este miércoles fue el último del año, volverá a la canchas hasta el día 6 de enero enfrentándose ante el Saint-Étienne y unos cuentos días más lo hará ante el Stade Brestois.