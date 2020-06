PSG podría evitar que Barcelona o Atlético fichen a este jugador

Francia.- Quizá una de las posiciones más buscadas por los clubes durante el próximo mercado de fichajes sea la de lateral izquierdo. Es así que equipos como el Atlético de Madrid y el Barcelona, buscarán hacerse con los servicios del francés, Layvin Kurzawa quien actualmente milita en el PSG pero su contrato termina a finales de junio y recién recibió una jugosa oferta por renovar.

Según la revista France Football, el Paris Saint Germain no contempla ampliar el vínculo con Layvin Kurzawa, pero por la crisis económica que azota al futbol debido a la pandemia de Covid-19, por lo que el cuadro francés no pensaría en realizar grandes desembolsos en fichajes, y que con la renovación del defensor de 27 años significaría ahorrarse mucho dinero al no pagar un traspaso.

Mientras tanto, el jugador no esperaba una oferta de renovación en estos momentos, por lo que su entorno ya se encontraba estudiando las propuestas del Barcelona, de la Juventus y del Atlético de Madrid.

Kurazawa no ha sido titular habitual en el PSG que dirige Tomás Tuchel, pero si ha sido una pieza clave como cambio en diferentes juegos. El jugador también es seleccionado nacional de Francia y puede jugar también como volante por izquierda.

