Pachuca: Estadio Hidalgo permitirá un cupo del 90% para recibir a Rayados de Monterrey

Pachuca, Hidalgo.- Tuzos del Pachuca jugará su último juego en calidad de local en esta fase regular del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Recibirá a unos Rayados que saldrán de la Sultana del Norte tras enfrentar a Atlas en esta media semana y con posibilidades de calificar directo a los Cuartos de Final.

Vencer a Club Puebla (1-0) lo hizo sumar 35 puntos y sacó provecho de dejar atrás por segunda vez a los Tigres de Miguel Herrera que se vieron vulnerables ante la potencia del Rayo en Aguascalientes (2-0). Sumar tres más los deja así mismos con la posibilidad de terminar como único puntero, objetivo que Guillermo Almada quiere sellar en esta primera gestión técnica.

El técnico charrúa vino a traer un cambio generacional en unos Tuzos golpeados por quedar eliminados en el A2021 en la primera ronda con el antes técnico Paulo Pezzolano, en un par de semanas se vio a un Pachuca con un cambio profundo y a dos jornadas de llegar la liguilla es el principal candidato al título.

El cierre no es sencillo pero con el poco tiempo que sale a jugar se ve a un elenco fortalecido y lejos de sufrir un desgaste físico, no obstante 'Memo' Almada no arriesgará a sus mejores hombres, por tanto los estará limitando en los proximos partidos sin perder de vista que el liderato es la misión principal.

Balones en el Estadio Hidalgo

Jam media

HABRÁ UN AFORO DEL 90%

Luego de conseguir la victoria los Tuzos anunciaron por medio de sus redes sociales que el Estadio Hidalgo contará con un límite del 90% de asistentes para este encuentro que, a la vez, contará, únicamente, con venta general que irá de los $300, un segundo costará la mitad de su precio original.

Pachuca cuenta con este preciso porcentaje en sus cotejos que el inmueble blanquiazul pinta para recibir una entrada prestigiosa tal y como sucedió ayer (martes) contra la franja, pues este duelo tendrá sabor a liguilla al conformar la base alta del Clausura 2022.

Pachuca anuncia venta de boletos

Twitter Club Pachuca

El encuentro se jugará el día sábado 23 de abril en punto de las 17:00 horas (tiempo de México) 16:00 horas (tiempo de Culiacán). Tuzos y Rayados se volverán a enfrentar en el 'Huracán' después de dos años, la última contienda acabó en tablas 1-1.