Pachuca: Jean Westerhof, la mente maestra de los Tuzos en básicas

Las fuerzas básicas del Pachuca siempre han dado de qué hablar. posicionándose como una de las mejores canteras del futbol mexicano, a lo largo de la última época; no sólo en la obtención de campeonatos con límite de edad, sino también en la generación de futbolistas de ámbito nacional e internacional. Uno de los elementos más importantes para que esta ecuación se lleva a cabo es Jean Westerhof, timonel de los Tuzos sub18, quien actualmente son los campeones de Liga Mx, tras vencer en la final, en tanda de penales, a los Rojinegros del Atlas.

“Nos costó contra San Luis. Fue un partido difícil; no era para perder, creo que era justo un empate, pero en lo último nos meten un gol. Después ganamos a Chivas, que siempre es bueno ganarle a casa con buen marcador y buen futbol. Perdimos en León que no pude estar, pero me comentaron que fue un buen juego. Ahora en León, muy contento con el trabajo del equipo”, expresó Wherf, estratega de los Tuzos sub18 en entrevista para las redes oficiales del club.

El timonel nacido en Países Bajos ha estado ligado a los Tuzos en diferentes categorías tomando las riendas de los Tuzos sub17, por primera vez, en el Apertura 2012. A lo largo de su estancia con los Blanquiazules; multicampeón en las diferentes competiciones con límite de edad en la Liga Mx, tal como lo hizo en diciembre del año pasado, posicionando a su equipo en los primeros de la tabla, ya instalados en liguilla eliminaron a León y Necaxa en cuartos de final y semifinal, respectivamente. Posterior a ello, en un agónico partido ante los Rojinegros del Atlas bordaron una nueva estrella en el escudo.

“Tuvimos que meter el 2-0 para estar más tranquilos. Fue un muy buen partido colectivamente y también individualmente, vimos mucha calidad que eso nos da mucho gusto. Estamos muy contentos la verdad”, mencionó el timonel de los Blanquiazules acerca del encuentro ante la Fiera del León en la jornada 3 del Grita México Clausura 2022.

El comienzo del torneo no sido el esperado por Westerhof y los suyos; actualmente se ubican en el lugar número doce de la general con 6 unidades; producto de dos triunfos ante las Chivas Rayadas del Guadalajara y lo acontecido en el último encuentro ante los Rayos del Necaxa, en calidad de visitante con una anotación solitaria de Alexis Macías al minuto 12 de tiempo corrido. Por otra parte, sucumbieron en la fecha uno a manos de San Luis, y, posteriormente en su visita a la Esmeralda ante la Fiera de León.

“Una semana larga, así que nos da mucha confianza y ánimo el partido contra Necaxa, que fue muy bueno en muchos aspectos; ya nos estamos preparando para enfrentar a Querétaro y a seguir trabajando, estudiando a los jugadores. Rivales fáciles no hay; pero en casa contra Gallos debemos de ganar. El apoyo de la gente siempre se siente y que por favor sigan apoyando”, sentenció el estratega de los Tuzos.

Tras nueve días de descanso, los Tuzos se preparan para encarar el próximo encuentro dentro de la jornada cinco del Grita México Clausura 2022, cuando se vean las caras en la cancha ocho de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte a los Gallos Blancos del Querétaro. Los Hidalguenses, en caso de ganar, tanto el partido como la tanda de penales posterior, podría entre los primeros cuatro de la clasificatoria, con miras a la liguilla del balompié nacional.