Paco Villa, principal testigo de las dos vigentes remontadas de Pumas sobre Cruz Azul

Ciudad de México.- Paco Villa, narrador de la cadena deportiva TUDN, se ha caracterizado por ser un profesional delante de los micrófonos y un verdadero aficionado de la Máquina de Cruz Azul, a quien, en ciertos momentos, llega a recriminar en plena transmisión, tomando la estafeta de aficionado.

Siendo uno de los principales cronistas del canal de televisión deportiva Paco Villa ha vivido momentos de gloria que a él le ha tocado relatar, como también ciertos instantes de frustración, como sucedió en los dos últimos juegos que tuvo el placer de dar voz al encuentro de la Liga MX entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul.

El duelo entre los clubes de la Ciudad de México, desde el año pasado, ha cambiado las emociones, derivado de la voltereta que aplicó el conjunto azul y oro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, durante la etapa de semifinales del antes celebrado Guard1anes 2020.

Cruz Azul había dado un golpe de autoridad sobre los Pumas en el juego de ida realizado en el Estadio Azteca. Un 4-0 los colocaba a un milímetro de la final pero una vibrante victoria de 4-0 de los Universitarios hizo que la algarabia se sintiera en la cancha de CU. Aquella noche Paco Villa narró el partido y patentó ese duelo como: "La madre de todas las cruzazuleadas".

Pumas celebra voltereta sobre Cruz Azul

"La madre de todas las cruzazuleadas. En mi no puede salir y hoy solamente hoy les hablo como cruzazulino, la cruzazuleada más grande, no lo puedo creer, no lo puedo creer", dijo aquella noche del 6 de diciembre del año pasado, durante el cuarto gol auriazul.

Once meses después volvió a ser titular junto a Enrique Bermúdez de la Serna, para el duelo de la jornada 17 del Grita México A2021 entre felinos y celestes, en el cual atestiguó una nueva "cruzazuleada" de la Máquina en 45 minutos, dejando ir la ventaja de 3-1 en CU.

CLASIFICAN AL REPECHAJE

Pumas festeja la remontada

Pumas venció por 4-3 a Cruz Azul. En el último momento se metió entre los doce mejores equipos del Grita México A2021 de la Liga MX. Con 21 unidades se apoderó del undécimo peldaño y enfrentará a partido único a los Diablos Rojos del Toluca, quien se encuentra en 6to lugar de la tabla.