Paco Villa se disculpa con "Chiquimarco" por despreciar su comentario en juego de Selección Mexicana

México. Una vez más Paco Villa está en el ojo del huracán y ahora es porque se le fue la lengua cuando uno de sus compañeros expresó su opinión sobre una jugada en concreto en el duelo de El Salvador y México. El narrador desacreditó al aire al exárbitro Marco Rodríguez "Chiquimarco" al asegurar que lo que dijera no le importaba.

Todo se dio en la parte final del juego, luego de una escapada de Raúl Jiménez que provocó el penal con el que la Selección Mexicana aseguró la victoria. Ahí "Chiquimarco" explicaba la jugada y las razones por las que se había marcado el penal, a pesar de que no había VAR para corroborar la jugada, fue ahí cuando Paco Villa le dejó claro que si no había VAR no le importaba lo que tenía que decir.

Todo quedó como una anécdota que muchos televidentes presenciaron. Pero fue hasta este jueves muy temprano que a través de Twitter, Paco Villa ofreció una disculpa para Marco Rodríguez y explicó que se había equivocado ya que siempre es importante escuchar a los demás, comentó.

"Una disculpa para marco Rodríguez por decir que como no había VAR no me importaba lo que pensaba tras la jugada del penal sobre Jiménez. A veces me traiciona el alma y digo lo que siento, y no me mido. Siempre importa escuchar la opinión de los demás. Por eso hice mal", escribió en sus redes sociales.

Así fue la disculpa de Paco Villa en sus redes sociales | Foto: Captura

De inmediato algunos comentarios dejaron ver su opinión sobre la situación, algunos usuarios criticaron la actitud pues asegura que fue una grave falta de respeto, otros más decidieron que la disculpa tiene mucho valor. Otros más pidieron unas disculpas más sinceras y de frente.

Minutos más tarde el mismo Marco Rodríguez comentó respuesta a las disculpas de Paco Villa en donde aparentemente las aceptó y lo dejó como una anécdota y lo llamó "crack", además de decirle "Te Chiquiamo". Con ello se cerró el momento de tensión que se vivió en el juego.

Paco Villa en las últimas semanas ha estado en boca de todos con sus declaraciones primero sobre Sebastián Córdova a quien llamó "pecho frio" por su nivel futbolístico, tambien por el aparente rechazo al futbol del norte de México con Tigres y Rayados, y por varias cosas más, todas a través de sus redes sociales.