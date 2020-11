Padre nombra a sus gemelas Mara y Dona en honor a Diego Maradona fallecido

Argentina.- Un padre famoso en Argentina nombró a sus hijas gemelas como Mara y Dona en honor a la leyenda del fútbol recién fallecida, Diego Armando Maradona.

Las gemelas argentinas Mara y Dona recibieron su primer nombre como tributo al fallecido ganador de la Copa del Mundo y símbolo internacional de la nación albiceleste.

Diego Maradona murió de insuficiencia cardíaca el miércoles a los 60 años. Fue enterrado el jueves en Buenos Aires en medio de una gran fanfarria.

El padre de Mara y Dona, Walter Rotundo, había estado planeando el homenaje al ícono del fútbol mucho antes de su muerte y años antes del nacimiento del niño de 9 años, según relata Verminosos.

Rotundo, que tiene un tatuaje de Maradona en la espalda, dijo que se le ocurrió la idea en 1990 mientras veía a Maradona llorar después de perder el último partido de la Copa del Mundo ante Alemania Occidental.

Le dijo a su esposa la primera vez que se conocieron que planeaba tener dos niñas, llamadas Mara y Dona, por el ícono del fútbol.

Hoy, Rotundo muestra con orgullo una foto de Maradona sosteniendo a sus hijas pequeñas, quienes crecieron y se convirtieron en grandes fanáticas como su padre, a pesar de que nacieron años después de que la leyenda del fútbol se retirara en 1997.

Me parece muy bonito tener este nombre y lo que más me gusta de este nombre es saber por qué me llamó así. Siento que este nombre es maravilloso, dijo Mara, quien nació un minuto antes que Doña.