Padres de San Diego buscan a Irving Wilson

Los Mochis.- Después de su brillante participación con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico convirtiéndose uno de los elementos claves para la coronación que lo llevó a jugar su primera Serie del Caribe, el joven receptor Irving Alexis Wilson enfoca ahora sus pilas a lo que está por venir donde el beisbol de Estados Unidos sigue siendo una opción bastante viable e interesante.

El originario del ejido Compuertas y con apenas 24 años de edad, se ha convertido en unos de los mejores receptores mexicanos en la actualidad y después de haber culminado su compromiso de trabajo con la organización Cardenales de San Luis, Wilson y su agente han sido contactados por otros equipos donde se puede nombrar a los Padres de San Diego, buscando llevar al sinaloense a sus filas, incluso, los mismos Cardenales aparecen en la lista convencidos de que el sinaloense es un elemento de interés.

“La verdad estoy muy contento con los resultados de esta temporada en Liga Mexicana del Pacifico con Tomateros de Culiacán, gracias a Dios se hizo realidad de cristalizar mi sueño de ser campeón en una liga tan importante que me permitió también estar en la Serie del Caribe, ahora estoy disfrutando de un merecido descanso, disfrutando a mi familia y a la espera de lo que salga en Estados Unidos”, comenta Irving Wilson que también piensa en jugar con los Tigres de Quintana Roo en caso de no concretarse un compromiso de trabajo con algún equipo de Grandes Ligas.

“Mi agente se está haciendo cargo de eso y yo solamente tengo que seguir trabajando para mostrar mi beisbol donde sea requerido, si es en Estados Unidos, en México o en cualquier otro lugar yo tengo que buscar seguir dando el cien por ciento en cada juego porque esto es lo que me gusta, me fascina estar en el terreno de juego y quiero agradecer a todos los que han contribuido y me han ayudado en mi desarrollo como pelotero”, comenta Irving, que fue firmado en 2013 por Cardenales de San Luis y en 2014 hizo su debut en las sucursales.

“Mi agradecimiento especial para (Juan Carlos), Canizalez y Noé Muñoz que me han ayudado mucho con Tomateros de Culiacán con su ética y experiencia y a Yadier Molina que ha sido mi inspiración y un elemento bastante valioso para mí en mi estancia con Cardenales, tuve una grata experiencia cuando entrené con el equipo grande y Yadier siempre estuvo dándonos consejos”, dice Irving Wilson mencionando también a su hermano Hans que ha sido su mano derecha y uno de sus mejores asesores en la cuestión del estudio de los bateadores rivales, sin dejar fuera a su señor padre Arturo Wilson que ha sido pieza clave para sus logros en el beisbol.