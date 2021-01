Padres de San Diego están trabajando en una extensión de contrato con Fernando Tatis Jr.

Según informes de este sábado, el equipo de los Padres de San Diego esta buscando extender el contrato a su parador en corto dominicano, Fernando Tatis Jr., quien se ha cobertido en la sensación del equipo desde que lo subieron a Grandes Ligas.

Según uno de esos informes, San Diego le ha hecho una oferta al dominicano con un valor de más de US$300 millones. Sin embargo, fuentes le informaron a MLB.com que las pláticas no han llegado tan lejos.

El dominicano tiene números de .301/.374/.582 con 39 jonrones y 27 bases robadas en 143 partidos entre sus primeras dos temporadas de Grandes Ligas.

En contrato del parador en corto es por cuatro años más, el gerente general A.J. Preller le dijo a MLB Network Radio el 3 de enero que tenía esperanzas de acordar un nuevo contrato con Tatis antes de que empiece la temporada del 2021.

Tatís Jr. debutó en las Grandes Ligas el 28 de marzo de 2019 ante los San Francisco Giants. El 1 de abril, contra los Arizona Diamondbacks, logró el primer home run de su carrera como profesional.

Según el portal de Al Bat, el parador en corto dominicano es uno de muchos peloteros de Grandes Ligas que ganarán el salario mínimo, el cual aproximadamente ronda los $563 mil dólares anuales. Pese a que Tatis Jr. ya empieza a ser considerado una súper estrella en apenas su segundo año en el "Big Show", las reglas son claras y deberá esperar por lo menos hasta el 2022 para recibir su primer aumento considerable si es que antes no firma un mega-contrato que lo vuelva millonario.