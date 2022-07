Paige Spiranac confiesa que desde que fue nombrada la mujer más sexy del mundo ha sufrido mucho

Estados Unidos.- Paige Spiranac se dio a conocer en el mundo de las redes sociales hace algunos años en donde quiso darle un nuevo toque al mundo del deporte, en especial al golf, pues quería que se viera más su deporte y que más mujeres lo practicaran, ante ellos decidió darle un toque atrevido a sus participaciones lo que rápidamente generó el interés en ella como en el golf, ahora tanta atención al parecer la ha cobrado factura ya que asegura que no vive nada tranquila.

En su más reciente participación en su podcast llamado Playing Ronund with Paige Renee confesó que el distintivo que se le dio apenas hace unas semanas como la "mujer más sexy del mundo" ha sido el inicio de una vida muy complicada y es que desde que eso de dio a conocer sus números se elevaron pero con ello el acoso de varios usuarios quienes ya le han causado pasar por malos ratos al punto de hacerla cuidarse de hasta su sombra.

En una primera instancia aseguró que el un nombramiento por parte de la revista Maxim fue un halago y que se sentía horada pudiendo lucir como la más sexy en todo el mundo. Dejó claro que pasaron varios días antes de que pudiera asimilar la noticia pero tambien nunca pensó que ese galardón le traería muchos problemas en especial con su seguridad.

Paige Spiranac fue declarada la más sexy del mundo | Foto: Instagram

La vivencia que la puso alerta y con mucho temor le sucedió apenas hace unos días en donde una persona la enfrentó por supuestamente haberle estafado lo que generó en ella asombro pues nunca la había pasado algo así. El hombre le aseguró que una cuenta con el nombre de la golfista le contactó y le pidió 10 mil dólares y ahora él le comenzó a cobrar ese dinero además de amenazarla en caso de que no le pagara.

"Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10 mil dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó haciéndose pasar por mí y tenía un número falso", comentó la deportista e influencer.

Te recomendamos leer

Paige Spiranac confesó que desde ese momento ha puesto mucho atención a su alrededor pues le ha generado mucho temor de que algo le pueda pasar con personas en la calle que sepan quien es y que hayan pasado por algo similar, destacó que evita salir de casa lo más que puede. A eso se le suma todo el acoso que ha vivido en las redes sociales, algo que ha tenido que soportar desde hace mucho tiempo.