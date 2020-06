Palencia: Tendremos un equipo agresivo y protagonista

Mazatlán. Un Mazatlán FC agresivo y equipo protagonista en un futuro no muy lejano, así ve a la escuadra el director técnico de los patasaladas, Francisco Palencia.

“El Gatillero” Palencia en entrevista el pasado viernes con Azteca Deportes, dijo que buscará tener un equipo rápido, que los lleve a los primeros sitios en el próximo Torneo de Apertura 2020, que inicia el 24 de julio.

Palencia arribó a Mazatlán el pasado jueves por la tarde para firma contrato.

¿Cómo fue tu recibimiento en Mazatlán?

Desde que me subí al avión para venirme a Mazatlán me desearon mucha suerte. Cuando aterricé, la gente del aeropuerto, los mismos aficionados y muchos reporteros me dieron la bienvenida. Me subí a la pulmonía, un vehículo de Mazatlán, y me encontré sobre el camino con una barra del equipo, con mantas y con los colores de Mazatlán FC, el morado y el negro.

Fue impresionante el recibimiento. Llego muy contento e ilusionado con este proyecto.

¿Qué te atrae de este proyecto de Mazatlán?

Todo. Iniciamos de cero, estamos naciendo, creando el nuevo proyecto. No tenemos pasado, simplemente somos un futuro con nuevo uniforme, nueva ciudad, nueva afición, nuevo entrenador, y la afición está muy ilusionada, al igual que yo.

Todas esas cosas me atrajeron muchísimo, y evidentemente, los objetivos que nos estamos poniendo son bastante importante porque queremos que este proyecto crezca y que sea un equipo que se consolide.

¿Cuáles son tus objetivos?

Tenemos tres objetivos: el primero es que el equipo juegue bien, como nosotros queremos, tener un juego lo más rápido que se pueda. Tenemos jugadores de muchísima calidad que entienden muy bien el futbol. Ellos tienen un buen futbol por sus cualidades asociativas y eso es lo que a mí me gusta, entonces, no creo que vaya a tener problemas, al contrario, tengo confianza que vamos a tener un objetivo corto y cumplido.

El segundo objetivo, y que es a corto plazo, es estar en la Liguilla, y naturalmente, el objetivo a largo plazo es muy interesante porque es posicionar a Mazatlán permanentemente en un estatus de zona de liguilla de la Liga MX. Con estos objetivos se podrán lograr títulos, algo que a la afición le ilusiona.

¿Qué esperas del equipo?

Muchísimas cosas, creo que el estadio va a estar lleno. La gente estará muy cerca de la cancha, van a sentir la presión los rivales. Mazatlán FC quiere tener un estilo propio que realmente siempre proponga y gane los juegos, al igual cuando se salga, porque vamos a proponer el mismo estilo de juego.

Tendremos un equipo agresivo y protagonista que buscará siempre la portería rival y nos vamos a defender para tener un equilibrio importante. Invito a la afición de Mazatlán y todo Sinaloa a que apoye al equipo, eso va a ser un arma importantísima porque los jugadores van a ser queridos y va a ser muy importante ese apoyo para ellos.

El buen recibimiento que tuve de Mazatlán fue una prueba de lo que puede ser la gente.

¿Qué te parece el nuevo estadio de Mazatlán?

Es un estadio de primer nivel.

Creo que Mazatlán es una plaza espectacular para que venga la selección, porque con el Tri ha estado mucha gente de Sinaloa y la afición se siente muy identificada no solo con el beisbol sino que también con el futbol. Iré a ver a los Venados en algún momento para apoyarlos porque todos debemos ser uno.

Esta unión, esta comunicación que puede haber entre afición de beisbol y futbol va a ser muy importante en un futuro para que venga la selección de futbol.

Mazatlán es una ciudad llena de deportes, ¿qué te parece?

Me encantará disfrutar los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico porque yo soy muy beisbolero. En la Ciudad de México iba apoyar a los Diablos Rojos.

Es importante apoyar a los Venados e invito a la afición beisbolera a que nos venga a apoyar también en el futbol.

Considero que si nos juntamos, va a ser una sinergia que uno más uno no van a ser dos, van a ser cuatro, cinco o seis con los deportes que se desarrollan en Mazatlán.

Veo que en la ciudad de Mazatlán, la gente es muy noble, eso me está gustando muchísimo, es amigable y servicial. Vengo a prestar un servicio y dar lo mejor de mí para que la gente lo disfrute y todos seamos Mazatlán FC.

«No he hablado muy bien con la directiva, pero será el mismo plantel con pocos

cambios.»

Francisco Palencia

DT Mazatlán FC