Pamela Verdirame deslumbra desde las playas de República Dominicana

México.- Uno siempre regresa a donde fue feliz y para Pamela Verdirame uno de esos lugares fue República Dominicana en donde tiene una historia bastante fuerte con el país centroamericano pero específicamente con las playas pues pasó mucho tiempo en ellas en más de una ocasión, ahora recuerda su visita y se alegra de haberlo conocido.

A través de su cuenta de Instagram Pamela Verdirame compartió un recuerdo de alguna de sus visitas a República Dominicana, haciendo saber que es una fan de sus lugares y playas. La imagen muestra a la exjugadora posando frente al sol y usando un bello traje de baño con toques color chedrón y naranja, de fondo la playa y el mar.

"Me volví fan de este país. No solo es un paraíso su gente es bellísima. Definitivamente lo mas bonito que me lleve de ahí fue poder conocer increíbles personas a las que quiero mucho", menciona Pamela Verdirame.

En su mensaje asegura que en República Dominicana conoció a personas increíbles y alguna que la hace feliz todos los días, refiriéndose a su pareja Heliud Pulido a quien conoció en la temporada 3 de Exatlón México y en la número 4 de hace apenas unos meses confirmaron su relación.

Pamela Verdirame tiene grandes recuerdos de la playa de República Dominicana por esa misma razón de haber convivido muchas semanas en el reality de TV Azteca en dos temporadas, en las que lamentablemente para ella no pudo llegar a las rondas finales.

Aún así los buenos recuerdos para ella son más y mejores si los comparte con el amor de su vida como el atleta mexicano. Ahora ambos viven viajando por México conociendo lugares icónicos del país lo que hacen con mucho entusiasmo.

