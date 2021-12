Paola Pliego enamora a sus seguidores mostrando su figura en traje de baño negro.

La esgrimista mexicana Paola Pliego se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a su calidad con el florete en su disciplina pero también por su belleza y linda figura que ha mostrado en cada una de sus publicaciones.

Paola pliego tomo la decisión de competir bajo la bandera de Uzbekistán luego de no asistir a los juegos olímpicos de Río 2016, sin embargo no se olvida de sus raíces y se ha encargado de demostrarlo con sus publicaciones donde presume en redes sociales los viajes que realiza a su México querido.

La joven de 27 años es una de las mejores rankeadas en la esgrima a nivel mundial y en sus redes sociales ha cautivado a propios y extraños gracias a sus publicaciones dónde ha dejado ver su gran físico y belleza.

Leer más: Sabrina Andreina la más pedida por sus fans para pasar una linda navidad

En esta ocasión Pliego se robo las miradas de propios y extraños al dejar de su linda figura y su piel canela portando un traje de baño de dos piezas de sostén sin tirantes en color negro mientras tomaba un merecido descanso.

Aunque la actividad en redes sociales de Paola no suele ser de todos los días, cuando las realiza suelen ser muy vistas por sus seguidores los cuales no dejan pasar la oportunidad de regalarle un me gusta y dejar su comentario haciendo alusión a su belleza.

Publicación de Paola Pliego luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

Paola Pliego en las últimas semanas ha dejado ver diferentes aspectos de su vida cotidiana, luciendo su belleza en diferentes facetas, desde la casual a la deportiva, realizando su entrenamiento e incluso en traje de baño como ha sido en esta ocasión.