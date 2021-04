Paola Pliego podría embargar a Conade en caso de que pague los 15 millones de pesos que le deben

México.- Hace unos días, la mexicana Paola Pliego esgrimista que fue perjudicada para los Juegos Olímpicos de Río 2016 reveló que la Conade tendrá que pagarle 15 millones de pesos por daños al culparla de un doping que resultó ser falso lo que le alejó de la justa olímpica. Ahora la mexicana ha hablado fuerte y espera que la Conade le pague a la brevedad o tomará medidas extremas como el embargo.

De acuerdo a la defensa de la atleta, ya han dado todo lo necesario a Conade para que se realice el pago, saben que tienen el dinero para hacer el pago y que en caso de no hacerlo eso tendrá sus consecuencias, ya está todo listo para ejecutar un embargo por la cantidad ya asignada en caso de que se niegue a proceder. Paola Pliego se ha limitado solo a anunciar como va el proceso.

"Tienen que pagarlo en dinero, si no lo hace, todas las sentencias se tienen que ejecutar coactivamente, con embargos a bienes, cuentas bancarias, la obligación de pago tiene que ser en efectivo y en caso de no poder, se exploran las otras posibilidades", dijo el abogado de Paola Pliego, Alberto Román quien se ha encargado de ser el representante de la mexicana desde hace algunos años.

Ahora Paola Pliego solo le queda esperar a la respuesta de la Conade y que respondan de la mejor manera. De no hacerlo ya hay otros protocolos para que se haga el pago. Hay que recordar que la mexicana ya no participa por México en las competencias de esgrima, luego de que se reveló que su doping había sido falso y todo el daño que recibió decidió cambiar de nacionalidad ya que sus entrenadores ya no la inscribían en campeonatos, ahora defiende a Uzbekistán.

Paola Pliego a sus 26 años de edad y toda una vida en los deportes nunca ha ido a unos Juegos Olímpicos, el primera iba a ser en Río 2016 pero por obvias razones ya no se pudo. Para Tokio 2020 tampoco podrá estar luego de que al realizar cambio de nacionalidad el tiempo para arreglar sus documentos fue muy corto. Ahora su primera oportunidad la verá en París 2024 dentro de 3 años más.

Por ahora las actividades de Paola Pliego son un misterio. Desde hace ya tiempo se mantuvo alejada de sus redes sociales, la última vez que había interactuado fue a principios de año. Su cuenta de Instagram donde compartía más su vida personal y sus viajes dejó de actualizarse por mucho tiempo. Fue este lunes cuando volvió "a la vida" con el comunicado sobre el pago de Conade.