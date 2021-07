Paola Pliego se va contra directivos corruptos y las atletas que "acusaron" al equipo de softbol

México.- Paola Pliego una de las atletas que ha perdido México por una casería en su contra dejándola fuera de unos Juegos Olímpicos se ha manifestado contra al interés que se ha dado a unos uniformes cuando cree que el deporte mexicano tiene muchos más puntos que investigar como la corrupción del directivo mexicano.

Luego de que el tema de los uniformes del equipo de softbol se destapó, todo México se centró en perseguir y criticar la acción de las jugadoras, pero no a todos les ha causado tanto interés, como el caso de Paola Pliego quien se ha visto más que afectadas por los mismos ductivos y a ellos no los investigan tanto ni los critican tanto como a unas atletas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de su cuenta de Twitter Paola Pliego compartió un mensaje que va directo a criticar esas acciones en las que le ponen más atención a otros temas que a los que verdaderamente afectan al deportista. Aunque dejó claro que en su caso nunca había algo como lo que las jugadoras se softbol hicieron con el uniforme. Hay que recordar que Paola Pliego ya no representa a México en esgrima sino que ahora los hace por Uzbekistán.

Leer más: Liga MX: Santos Laguna a días de debutar en casa y sin televisora ¿Quién podría ser el valiente?

"Yo valoro mucho cada uniforme que he portado y sin importar donde nací he luchado por conseguir siempre el resultado, pero me indigna que esto si lo quieran investigar y no la afectación a la vida e integridad de tantos atletas por culpa de dirigentes corruptos", se puede leer.

Paola Pliego ha sido una de esas atletas afectadas. En 2015 la Conade la castigó dejándola fuera de los Juegos Olímpicos de Rio 2016 por una supuesta prueba de doping positivo. Con los años de descubrió que fue una mentira y la Conade tuvo que pagarle 15 millones de pesos a la atleta por daños. Aún sigue en búsqueda de que todos los involucrados paguen, es por eso que para Paola es muy indignante esta acción.

Aunque el reclamo no fue todo para los directivos, pues tambien les dejó un pequeño mensaje a las boxeadoras, Brianda Tamara y Esmeralda Falcón quienes fueron las que dieron a conocer en sus redes lo que las jugadoras de softbol habían hecho. Paola Pliego les hizo ver que entre compañeros no se hacen daño ni se acusa a menos que fuera totalmente necesario o que su vida corriera peligro.

Leer más: Tokio 2020: El mexicano Carlos Ortiz marcha en el segundo puesto del golf

"Por cierto a mi me enseñaron a jamás acusar a mis hermanas o compañeros a menos que corrieran algún peligro", se puede leer en la publicación de la esgrimista, que claro ha dividido opiniones en el deporte mexicano pues muchos ven como una ofensa el tirar los uniformes, mientras que otros le dan la razón tanto en el tema de la corrupción como del acusar a sus compañeros.

En poco tiempo su publicación a superado los más de 381 retweets, 112 tweets citados y poco más de 2512 me gusta. Las boxeadoras no han dado alguna respuesta sobre el mensaje de la esgrimista.

Hoy la “mañanera” de AMLO en Culiacán

Síguenos en