Paola Salcedo hermana de Carlos Salcedo, deslumbra con llamativo bañador rosa

México.- Hablar de Paola Salcedo es hacerlo de glamour y elegancia hasta en la piscina y es que la modelo ha desarrollado un buen gusto por el bien vestir que cualquier cosa que usa es para deslumbrar a sus fans en las redes sociales y esta ocasión no fue la excepción. Paola quien es dueña de una figura encantadora probó suerte con un bañador en color rosa que la hizo resaltar más de que belleza si no que tambien combinó de maravilla con su tono de piel resaltándola.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Paola Salcedo compartió una serie de fotografías en lo que parece ser una piscina pero lo que má se roba la atención es la perfección de la influencer como el centro de todo, además de que con ese color en su bañador era imposible que no fuera así. Con un toque especial el traje de Paola Salcedo refleja con el sol lo que le hace brillar y lo convierte en un iluminador total para ella.

En total fueron 3 imágenes que Paola Salcedo compartió con un ángulo similar por lo que no hay mucho más que se pueda explorar, pero aún así los fans, tanto hombres como mujeres han dejado claro que no importa lo que aparezca en sus fotos, siempre y cuando ella sea el centro de atención. Pero para suerte de todos, no son las únicas fotos con las que cuenta en sus redes, ya que es una amante de compartir lo más que pueda de sus viajes, sesiones de trabajo y siempre los tiene actualizados.

Leer más: ¡Ha vuelto! Ennid Wong recupera su cuenta con más de 1 millón de seguidores

Fueron más de 24 mil personas los que reaccionaron a tan espectacular sesión, y es que Paola Salcedo es una de las influencers más atractivas de las redes, no es un secreto que fue bendecida con una figura de ensueño que aprovecha tanto para sus redes, ser ejemplo para más mujeres y para tener un lugar entre las favoritas del medio. Además de que como mujer productiva tambien tiene una empresa de joyería con la que ha logrado grandes cosas.

Paola Salcedo deslumbra las redes con su gran imagen | Foto: Instagram Paola Salcedo

Paola Salcedo tiene algo que pocas influencers han podido desarrollar cuando no es la única famosa de la familia y es que la bella Paola es hermana del futbolista de Tigres Carlos Salcedo y aunque su hermano siempre está envuelto en polémicas por el deporte, ella se ha mantenido alejada de esos reflectores, pero lo apoya y hasta ha compartido fotos con él. Pero no siempre fue así ya que Paola Salcedo tambien tuvo que ver con el futbolista ahora de Mazatlán FC, Nicolás Vikonis con quien tuvo un hijo, ahora están separados pero aunque el futbol no sea su principal entretenimiento tiene mucho que ver con el.

Paola Salcedo es una belleza de las redes sociales que además tambien es una modelo en potencias y sus trabajos hablan por si solos, no por nada más de 200 mil personas están al pendiente de todo lo que hace y deja de hacer. Y por su fuera poco el ser madre le ha ablandando el corazón para dirigir la fundación de su hermano en la que ayudan a niños con carencias para intentar hacer un gran cambio en México y de esa manera lo están logrando.