Eudith Saavedra, la nutrióloga vinculada con el doping de Guerrero

Lima, Perú.- Cuando se conoció la sanción a Paolo Guerrero, a finales del año pasado, todas las alarmas se encendieron en la Federación Peruana de Fútbol.

El atacante se perdió el repechaje frente a Nueva Zelanda y su presencia con la selección en Rusia 2018 no estuvo segura.

De inmediato se comenzó a buscar soluciones y también responsables por la suspensión de Paolo Guerrero, goleador, capitán y símbolo de la selección peruana.

Luego de que el Comité de Disciplina de la FIFA confirmó la suspensión de Guerrero, circuló la información de que la nutricionista de la Federación (Eudith Saavedra) pudo haber tenido responsabilidad. Edwin Oviedo, presidente de la FPF, se refirió a la permanencia de la profesional.

"El contrato de la nutricionista se terminó al finalizar la Eliminatoria. En este momento ya no es trabajadora de la Federación Peruana de Fútbol. Hasta el momento no se renovó su vínculo, no me corresponde decidir si se concretará. Es una decisión más de la dirección deportiva", afirmó Oviedo