"Paquín, más que un legado, fue un amigo" Francisco Campos

Culiacán.- Una persona que conoció muy de cerca a Francisco “Paquín” Estrada fue Francisco Campos, quien tuvo la dicha de ganar dos campeonatos con los Piratas de Campeche con el sonorense al mando. Un tanto consternado, Campos recordó a Estrada no solamente como un destacado manejador, sino como un gran amigo.

¿Cuáles son sus impresiones acerca del deceso de Francisco Estrada?

Es muy lamentable y triste noticia, porque era persona a la que nosotros le teníamos un gran cariño y respeto. Fue alguien que nos enseñó muchas cosas en el beisbol y que nos dio ese margen de cómo ver y aprender este deporte en diferentes etapas. Es un personaje del cual yo le tengo que dar muchas gracias a Dios por ponérmelo en mi camino y aprenderle muchas cosas.

¿Alguna anécdota que recuerde con él?

Tengo muchas. La más famosa era su manera de decir las cosas al momento de ir a la loma de los disparos. Él no te preguntaba cómo te sientes, sino que te cuestionaba “¿eres o no eres?”, entonces si estabas bien, le contestabas: "Soy"; o, en su defecto, "no soy". Era una manera muy peculiar de él. Todo mundo que estamos en el ambiente del beisbol, cuando nos dirigimos a alguien con la frase “¿eres o no eres?”, sabemos que nos referimos al Paquín Estrada.

¿Cómo le cayó esta noticia?

Muy triste, no sorpresiva, porque sabíamos la situación delicada de él. Ahora que fuimos a Navojoa tuvimos la oportunidad de preguntarle por su salud a su hermano Héctor y a su yerno; ellos me comentaron que estaba delicado, y yo lo quise pasar a saludar, pero ya no pude, porque él no estaba en condiciones.

Se va un gran legado. Totalmente. Paquín Estrada fue más que un legado; fue un gran maestro, un gran personaje y sobre todo un gran amigo.